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Oryantal Didem, yeniden İbo Show'da

İbo Show'un oryantali Didem yıllar sonra yeniden ekrana çıkacak. Didem, 9 yıl önce İbo Show'da şöhret kapılarını aralamıştı.

28 Ocak 2021 Perşembe 13:21
Oryantal Didem, yeniden İbo Show'da
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İbrahim Tatlıses yıllarca İbo Show programına sayısız konuk çağırdı. Zamanın programına çağırdığı oryantal Didem, İbo Show sayesinde şöhrete kavuşmuştu. 30 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak olan bölümde Didem yeniden İbo Show'da sahne alacak.

 

İbrahim Tatlıses, uğradığı silahlı saldırıdan ötürü çok uzun bir süre tedavi gördü. Sağlığına tekrar kavuşan Tatlıses, İbo Show'la ekranlara geri döndü. Bu haftaki bölüme Muazzes Ersoy, Bülent Serttaş, Ali Sunal ve Doğa Rutkay konuk olarak yer alacak. Konuklar arasında oryantal Didem de bulunuyor.

 

Oryantal Didem, İbo Show'a ilk kez 9 yıl önce çıkmıştı. Didem, rogramdaki performansıyla kısa sürede ünlenmişti. Programın sevilen ismi haline gelen Didem, İbrahim Tatlıses'in gözdesi haline gelmişti. Hatta Tatlıses'in eski sevgilisi Asena'yı bile yerinden etmişti.



Son Güncelleme: 28.01.2021 13:21
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Anahtar Kelimeler:
Ibo Showİbrahim TatlısesOryantalDidemOryantal Didem
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