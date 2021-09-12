Örümcek Adam’ın ilk kez görüldüğü sayı rekor fiyata satıldı

Çizgi roman ve süper kahraman dünyasının en sevilen karakterlerinden birisi olan Örümcek Adam’ın ilk ortaya çıkışı yaklaşık 50 yıl öncesine dayanıyor. 1962 yılında çıkmış olan Amazing Fantasy’nin 15. sayısında ilk kez görülen Örümcek Adam, o günden bu yana ününü katlayarak arttırdı. Geçtiğimiz günlerde ise Örümcek Adam’ın ilk kez görüldüğü o sayı açık arttırma ile satışa çıkarıldı.

Açık arttırma ile satışa çıkarılan Amazing Fantasy çizgi romanının 15. sayısı tarihin en pahalı çizgi romanı olarak tarihe geçti. Heritage Auctions’ta yapılan açık arttırmada bu sayı 3.6 milyon dolara satıldı. Böylece Nisan 2021’de 3.25 milyon dolara satılan Superman’in ilk sayısının rekoru da tarihe gömülmüş oldu.

Heritage Auctions’ta bulunan kişiler Örümcek Adam’ın bu çizgi romanının eski çizgi roman çağından sağlam olarak günümüze gelen dört romandan birisi olduğunu ifade etti. Söz konusu sayıda Örümcek Adam ile özdeşleşmiş olan ‘’Büyük güçle büyük sorumluluk da gelir’’ sözü ilk kez kullanılmıştı.