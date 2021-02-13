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Orhan Gencebay iyileşti! 'Nazara geldik'

Geçtiğimiz ay geçirdiği kaza ile parmağını kıran ve tedavi altına alınan Orhan Gencebay, Zorlu'da hayranları ile bir araya geldi. Açıklamalarda bulunan Orhan Gencebay 'Nazara geldik' dedi.

13 Şubat 2021 Cumartesi 02:44
Orhan Gencebay iyileşti! 'Nazara geldik'
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Geçtiğimiz ay geçirdiği kaza sonrasında parmağını kıran ve hastanede tedavi gören Orhan Gencebay sağlığını tekrar kazandığını açıkladı. Son yıllarda düşmesi ile sık sık gündeme gelen Orhan Gencebay’ın açıklamalarında ‘Nazar’ demesi dikkat çekti.

Zorlu’da kameralara yakalanan usta sanatçı Orhan Gencebay, hayranlarının büyük ilgisi ile karşılaştı. Kaza sonrasında çok sayıda kişiden geçmiş olsun mesajı alan usta sanatçı, mesajlara ve gönderilen çiçeklere teşekkür ettiğini açıklarken yaşadığı kazayı ‘Nazara geldik’ diyerek açıkladı.

 



Son Güncelleme: 13.02.2021 02:44
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