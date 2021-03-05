Organ nakli bekleyen Hakan Taşıyan'dan sevindiren haber

Arabesk müziğin efsanelerinden Hakan Taşıyan, 2020 yılından bu yana sağlık problemleriyle mücadele ediyor. 4 ay önce Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi görmeye başlayan Taşıyan’ın organ nakli beklediği duyurulmuştu. Hastalığı nedeniyle hayranlarını üzen Hakan Taşıyan’ın Instagram hesabından yayınlanan paylaşım ile tedavisinde olumlu gelişmeler olduğu belirtildi.

‘’Güzel gelişmeler olacak’’

Hakan Taşıyan’ın Instagram hesabından yapılan paylaşımda, karaciğer nakli ile ilgili gelişmeler olduğu belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:

Hakan Taşıyan’a ne olmuştu?

Ankara’da yaşayan ünlü sanatçı, 1 yıl önce rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve ardından taburcu edildi. Ancak 4 ay önce yeniden rahatsızlanan Taşıyan, Ankara Şehir Hastanesi’nde yeniden yatış yaptı.

Onkoloji bölümünde tedavi gören Taşıyan için acil böbrek ve karaciğer nakli çağrısı yapıldı. Ailesinden alınan önekler sonucu Taşıyan’ın kız kardeşinin böbreğinin nakil için uyumlu olduğu belirlendi. Ancak karaciğer için bir donör bulunamadı. Ünlü sanatçının tedavisi Ankara’da devam ediyor.