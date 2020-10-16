Onur Ünlü kimdir? Sevgilisi Hazar Ergüçlü’yü aldattı mı? İhanet iddiaları gerçek mi?

Show TV’de yayınlanacak olan Alev Alev dizisiyle tekrardan izleyicilerle buluşacak olan Hazar Ergüçlü, sevgilisi Onur Ünlü tarafından aldatıldığı iddialarıyla gündeme geldi. 47 yaşındaki Onur Ünlü geçtiğimiz günlerde Cihangir’de bir kadınla birlikte görüntülendi. Onur Ünlü ile kadın arasındaki samimiyet dikkatlerden kaçmadı.

Kadınla sarmaş dolaş bir halde görülen Ünlü’nün, Hazar Ergüçlü ile ilişkisinin sürüp sürmediği merak konusu oldu. Hazar Ergüçlü bir dergi için verdiği röportajda Ünlü’nün hayatına çok şey kattığını ve ondan öğrendiği en önemli şeyin kendisine sahip çıkmak olduğunu söylemişti.

Onur Ünlü de ilişkisiyle ilgili olarak Ergüçlü’den onunla olmaktan gurur duyduğunu söylemişti.