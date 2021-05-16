Onur Büyüktopçu'dan sürpriz haber

Alışveriş yaptığı marketten bolca yeşillik aldığı görülen sunucu ve oyuncu Onur Büyüktopçu, karantinadan önce 10 kilo verdiğini ve bunun spor ile sağlıklı beslenmeyle alakalı olduğunu dile getirdi.

Muhabirler Onur Büyüktopçu’ya yakın zamanda bir projesi olup olmadığını sordu. Büyüktopçu ise şu yanıtı verdi:

"Birkaç proje okuyorum. Kısa zaman sonra sürpriz yapabilirim"

Bundan önce sene başında yine muhabirlere takılan Büyüktopçu, kilo almışsınız yorumlarına karşı şunları dile getirmişti:

"Göbeğim var, yapacak bir şey yok. Kırdıracağım göbek yağlarımı, kilo vermeye çalışıyorum"

Büyüktopçu yeni sezonda kamera arkasında iş yapmayı istediğini belirtirken şu cümleleri kullanmıştı:

"Kamera arkası daha zor, çünkü oyuncularla uğraşmak çok zor... İstekleri ve sorunları bitmiyor. Kime kapris yapıyorlar anlamıyorum. Benim için de belki ‘kaprisli’ diyorlardır ama yok. Belki kaprisli olsaydım daha değerli olurdum"

Bunların yanı sıra geçtiğimiz aylarda düzenli olarak sokak hayvanlarını ziyaret edip, beslediğini şu ifadelerle dile getirdi:

"Hayvanlara çok düşkünüm. Onlarla ilgilenmek beni mutlu ediyor. Yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlarımız için sokaklarımıza, evlerimizin ve iş yerlerimizin önlerine bir kap su ve mama koyalım lütfen"