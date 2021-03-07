Onur Bay ve Dilara Aksüyek çifti ayrılıklarından 3 hafta sonra barıştı!

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı İpek karakteriyle ünlenen Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar’ın çocuk oyuncularından biri olarak ünlenen Onur Bay ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bay ve Aksüyek arasında bulunan 9 yaş farklı çok eleştirilmişti ancak çift bu konuyu umursamadıklarını her fırsatta dile getirmişti.
Yaklaşık 4 aydır mutlu bir birliktelikleri olan çift, birkaç hafta önce Instagram’dan birbirlerini takipten çıkarak ayrılmıştı. Ayrılıklarının üzerinden 3 hafta geçtikten sonra Bay ve Aksüyek çifti Cihangir’de el ele tutuşmuş bir şekilde kameralara yansıdı.
Son Güncelleme: 07.03.2021 18:41