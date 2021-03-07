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Onur Bay ve Dilara Aksüyek çifti ayrılıklarından 3 hafta sonra barıştı!

Dilara Aksüyek ve kendisinden 9 yaş küçük olan sevgili Onur Bay, 3 hafta önce 4 aylık ilişkilerini sonlandırmıştı. Çift, Instagram üzerinden birbirlerini takipten çıkarmıştı. Birbirlerini sevdiklerini fark eden çift, 3 haftalık ayrılığın ardından tekrar barıştı.

07 Mart 2021 Pazar 18:41
Onur Bay ve Dilara Aksüyek çifti ayrılıklarından 3 hafta sonra barıştı!
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İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı İpek karakteriyle ünlenen Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar’ın çocuk oyuncularından biri olarak ünlenen Onur Bay ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bay ve Aksüyek arasında bulunan 9 yaş farklı çok eleştirilmişti ancak çift bu konuyu umursamadıklarını her fırsatta dile getirmişti. 

Yaklaşık 4 aydır mutlu bir birliktelikleri olan çift, birkaç hafta önce Instagram’dan birbirlerini takipten çıkarak ayrılmıştı. Ayrılıklarının üzerinden 3 hafta geçtikten sonra Bay ve Aksüyek çifti Cihangir’de el ele tutuşmuş bir şekilde kameralara yansıdı. 

Etiler’de yemek yiyen çift, daha sonra oturdukları mekandan kalkarak Aksüyek’in Cihangir’de bulunan evine gittiler. Çift, barışmaları hakkında sorulan soruları “Her şey yolunda.” diyerek yanıtladı. 



Son Güncelleme: 07.03.2021 18:41
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Anahtar Kelimeler:
Onur BayDilara Aksüyekİstanbullu GelinArka Sokaklarİnstagram
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