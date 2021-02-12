Onur Bay ve Dilara Aksüyek birbirlerini sildi!

10 yılı aşkın süredir yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Komiser’in oğlu Tekin’i Onur Bay canlandırıyor. Onu Bay, aynı mesleği paylaştığı Dilara Aksüyük’le sevgili oldu. Aralarında 9 yaş fark bulunan Bay ve Aksüyük çifti eleştirililerin merkezi haline gelmişti. Çift, uzun bir süre yaş farkı sebebiyle magazin gündeminde kalmıştı.

24 yaşında olan yakışıklı oyunca Bay ve 33 yaşında olan güzel oyuncu Aksüyek’in 4 aydır çıktığı biliniyordu. Çiftin, 4 aylık ilişkilerini bitirdiği iddia edildi.

Instagram hesapları üzerinden birbirlerini takipten çıkaran çift, ayrılıkları konusunda hiçbir açıklama yapmadı.

Ayrılıklarından 1-2 hafta önce Bay’a muhabirler tarafından sorular yöneltilmişti. Bay, aralarındaki yaş farkını umursamadıklarını ve mutlu bir ilişkileri olduğunu dile getirmişti.

