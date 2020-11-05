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Onur Bay ile görüntülenen Dilara Aksüyek kimdir? Dilara Aksüyek'in hayatı

Geçtiğimiz gün bir mekanda Onur Bay ile görüntülenen ve sevgilisinden 9 yaş büyük olan Dilara Aksüyek'İn kim olduğu ve hangi dizilerde rol aldığı merak ediliyor. Aksüyek ilk olarak 2012 yılında bir dizide rol aldı.

05 Kasım 2020 Perşembe 12:56
Onur Bay ile görüntülenen Dilara Aksüyek kimdir? Dilara Aksüyek'in hayatı
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Onur Bay ile yaşadığı ilişki ile gündeme gelen İstanbullu Gelin dizisinde İpek karakterine hayat veren Dilara Aksüyek’in hayatı merak ediliyor. Dilara Aksüyek ve Arka Sokaklar dizisindeki Tekin karakteri ile bilinen Onur Bay beraber görüntülenmişti.


Dilara Akyüksek Kimdir?

1987 yılında dünyaya gelen Dilara Aksüyek Müjdat Gezen Tiyatro bölümmünü bitirmiştir. İlk olarak 2012 yılında Evlerden Biri dizisinde rol alan Aksüyek bu dizide Filiz karakterine hayat vermiştir. Dialara Aksüyek bundan sonra Merhamet, Kadim Dostum, Adı Mutluluk, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Mahrumlar, İstanbullu Gelin ve son olarak Arıza yapımlarında rol almıştır.



Son Güncelleme: 05.11.2020 12:56
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DilaraAksüyek
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