Ölümcül sonuçlar doğuran hastalıkla boğuşan Neslihan Atagül'ün son hali sevenlerini üzdü!

TV ekranlarını sevilen dizilerinde 'Sefirin Kızı'nda Nare karakterine hayat veren ünlü oyuncu Neslihan Atagül, yaşadığı geçirgen bağırsak sendromu hastalığı nedeniyle diziye veda etmişti.
Uzman isimlerin güzel oyuncunun hastalığı hakkında yaptıkları yorumlarda hastalığın ölüm riski taşıdığını söyledikleri Neslihan Atagül'den birr son dakika paylaşımı geldi.
Son dönemlerde hızla kilo veren ve sağlık durumu oldukça fazla merak edilen Neslihan Atagül, son paylaşımıyla hayranlarını biraz üzdü.
28 yaşındaki oyuncunun vücudunun tölarans göstermediği için dinlenmesi gerektiğini söylemesinin ardında yaptığı paylaşımda Neslihan Atagül'ün son halini gösteren fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte, güzel oyuncunun son hali...