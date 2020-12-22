Oktay Kaynarca aslen nereli?

Geçen cumartesi günü yayınlanan İbo Show programına katılan Oktay Kaynarca’nın ‘Ben Türkiyeliyim’ demesinin ardından oyuncun sosyal medyada bir takipçisinin tepkisine neden oldu.

Oktay Kaynarca nereli?

Takipçisinin ‘Malatyalı olduğunu inkar eden bir Malatyalı yazık’ yorumunda bulunmasının ardından usta oyuncu sosyal medyadan cevap verdi. Kaynarca’nın sözleri şöyle; “Bak ben genel de bu tür saçma şeylere cevap yazmıyorum ama görüyorumki bir kaç kendini bilmezde senin gibi abuk subuk yorumlarda bulunmuş. Ben memleketimi niye inkar edeyim a cahil? Bas bas gururla bağırıyorum baba memleketim MALATYA diye ve ailemin diğer üyelerininde kökeninin neresi olduğunu… Ama asıl önemlisi ‘ben Türkiyeliyim’ diyorum. Daha ne söylememi istiyorsun mesela anlamadım? Anladın HEMŞERİM?” şeklinde cevap verdi.

Usta oyuncu 1965 Malatya doğumludur. Babası Malatyalı olan oyuncunun anneside Elazığlıdır. Baba ve annesi Almanyada çalışırken Oktay Kaynarca anneannesinde Üsküdar da kalıyordu.