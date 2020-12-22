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Oktay Kaynarca aslen nereli?

Star TV de yayınlanan İbo Show programına konuk olarak katılan usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın 'ben Türkiyeliyim' demesinin ardından birkaç takipçisinin tepkisine neden olmuştu. Bu yaşananlardan sonra Oktay Kaynarca'nın aslen nereli olduğu merak konusu oldu.

22 Aralık 2020 Salı 17:32
Oktay Kaynarca aslen nereli?
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Geçen cumartesi günü yayınlanan İbo Show programına katılan Oktay Kaynarca’nın ‘Ben Türkiyeliyim’ demesinin ardından oyuncun sosyal medyada bir takipçisinin tepkisine neden oldu.

Takipçisinin ‘Malatyalı olduğunu inkar eden bir Malatyalı yazık’ yorumunda bulunmasının ardından usta oyuncu sosyal medyadan cevap verdi. Kaynarca’nın sözleri şöyle; “Bak ben genel de bu tür saçma şeylere cevap yazmıyorum ama görüyorumki bir kaç kendini bilmezde senin gibi abuk subuk yorumlarda bulunmuş. Ben memleketimi niye inkar edeyim a cahil? Bas bas gururla bağırıyorum baba memleketim MALATYA diye ve ailemin diğer üyelerininde kökeninin neresi olduğunu… Ama asıl önemlisi ‘ben Türkiyeliyim’ diyorum. Daha ne söylememi istiyorsun mesela anlamadım? Anladın HEMŞERİM?” şeklinde cevap verdi.

Oktay Kaynarca nereli?

Usta oyuncu 1965 Malatya doğumludur. Babası Malatyalı olan oyuncunun anneside Elazığlıdır. Baba ve annesi Almanyada çalışırken Oktay Kaynarca anneannesinde Üsküdar da kalıyordu.



Son Güncelleme: 22.12.2020 17:32
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Anahtar Kelimeler:
Oktay KaynarcaIbo Show
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