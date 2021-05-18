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Oktay Gürtürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Aşk Çiçeğim şarkısını söyleyen sanatçı hakkında bilgiler

2015 yılında ‘Aşk Çiçeğim’ isimli şarkısı ile gündeme gelen Oktay Gürtürk, Star TV ekranlarında yayınlanan ‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ programına konuk oldu. Program izleyicileri Oktay Gürtürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? gibi soruları merak ederken bir zamanların popüler şarkısı ‘Aşk Çiçeğim’ şarkısını söyleyen şarkıcı Oktay Gürtürk hakkında merak edilenler araştırılıyor. İşte Oktay Gürtürk hakkında bilgiler haberimizde

18 Mayıs 2021 Salı 15:47
Oktay Gürtürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Aşk Çiçeğim şarkısını söyleyen sanatçı hakkında bilgiler
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STAR TV ekranlarına konuk olan Oktay Gürtürk sabah kuşakları arasında yer alan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Birçok izleyici Aşk Çiçeğim şarkısını çıkaran Oktay Gürtürk’ün kim olduğunu araştırıyor. Şarkıcının nereli olduğu, hangi eserleri çıkardığı, nerede yaşadığı merak edilirken Gürtük hakkında intenette araştırma konusu oldu. İşte Oktay Gürtürk hakkında merak edilenler haberimizde

Oktay Gürtürk kimdir?

Tunceli Çemişgezek ilçesinde dünyaya gelen şarkıcı aslen Elazığlı’dır. Doğum tarihi bilgisine ulaşamayan sanatçı çocukluk yıllarını Elazığ’da geçirmiştir. 30 yıla yakın sahne geçmişi olduğunu dile getiren şarkıcı 1988 yılında profesyonel müzik hayatına başlamıştır. Ankara’da pek çok mekânda sahne alan şarkıcı İstanbul’da da sahne alarak kariyerine orada devam etmiştir.

2000 senesinde ilk albümünü çıkaran Oktay Gürtürk, 2007 senesinde çıkardığı ''Yiğit Yaralı Olur'' albümü ile artık tanınmaya başladı.

Futbol ile ilgilenen Görtürk, Galatasaray ve Elazığspor taraftarıdır. Özel hayatı ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamayan Gürtürk, şu an için hayatında biri bulunuyor mu bilinmiyor. İstanbul'da yaşayan Gürtürk Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katıldıktan sonra oldukça merak edildi.

‘Aşk Çiçeğim’ şarkısını dile getiren Gürtürk daha sonra büyük başarı elde ederek popüler olmuştur. 4 yaşından itibaren şarkı söylediğini dile getiren şarkıcı müzik cemiyetine başladığı serüveni şu şekilde açıkladı. “İlk şarkı söylemem ilkolkulda 23 Nisan'da hiç unutmuyorum, 'Bir mumdur iki mumdur bu ne güzel bayramdır' diye okuduğumuz türkülerle başladık. Sonra uzun yıllar yurdun her yöresinde, ama ben asıl çok büyük hem maddi hem manevi hem de sanatsal açıdan büyük şeyler sağladığım Ankara'dır.” dedi.

 “Müziğin müzik, sahnenin sahne olduğu dönemlerdeki sahneyi yaşamış, sahneye çıkmış şanslı insanlardan biriyim”

Şarkıcı Gürtürk sözlerine “Müziğin müzik, sahnenin sahne olduğu dönemlerdeki sahneyi yaşamış, sahneye çıkmış şanslı insanlardan biriyim” diyerek devam ederken 2007 yılında ‘Yiğit Yaralı Olur’ albümü ile patlama yaşadığını dile getirdi. Baboş, Yğiti Yaralı Olur, Aşk Çiçeği eserlerinde büyük yankı uyandıran şarkıcı bir süre müzik dünyasından ayrı kaldı. Şimdi ise televizyon programına konuk olmasından sonra tekrar gündeme gelerek hakkında bilinmeyenleri açıkladı. 

Oktay Gürtürk yapımları

  • Emmoğlu Ele Benzer
  • Tahribat
  • Yiğit Yaralı Olur
  • Kara Köprü Narlıktır
  • Baboş

 


Son Güncelleme: 18.05.2021 15:47
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Anahtar Kelimeler:
Oktay GürtürkAşk çiçeğimşarkıcı
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