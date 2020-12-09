İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim şirketi hakkında yasal işlem başlatıyor
Son Dakika
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim...

Okan Bayülgen'in programına konuk olan Defne Samyeli, açıklamalarıyla gündem oldu

Şarkıcı, oyuncu ve spiker Defne Samyeli son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Samyeli, Okan Bayülgen’in sunduğu “Nokta” programındaki açıklamalarıyla gündem oldu.

09 Aralık 2020 Çarşamba 22:45
Okan Bayülgen'in programına konuk olan Defne Samyeli, açıklamalarıyla gündem oldu
Takip Et:

Son olarak Sol Yanım dizisinde rol alan Defne Samyeli dizide canlandırdığı Asena karakteriyle beğenileri topladı. Güzel oyuncu özel hayatı ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oluyor. Samyeli, şimdide Okan Bayülgen’in Nokta adlı programına konuk oldu. Programdaki açıklamalarıyla gündem olan Defne Samyeli, özel hayatı ve kadın erkek ilişkileri hakkında sürpriz açıklamalarda bulundu.

Samyeli, ilişkiler özelinde sorulan bir soruya “evdiğin birisiyle aynı yatakta isterse horlasın, sarılıp uyumak da çok güzeldir. Ama filmlerde falan öyle mükemmel yansıtılıyor ki her şey. Hayır gerçek hayat böyle değil. Anlaşmazlıklar da olmalı ilişkide” şeklinde yanıt verdi.

Konuşmasının devamında tek eşliliğe inanan biri olduğuna vurgu yapan Defne Samyeli ilişkilerin içerisinde güzelliklerinde çirkinliklerinde olduğunu ifade etti.

Güzel oyuncu sözlerine şu şekilde devam etti;

“Ben seni en çirkin halinle görüp öyle sevebilmeliyim. Kavga edebilmeli, geçim problemleri yaşayıp altından birlikte kalkabilmeliyiz. Günün sonunda 'İyi ki var' dediğin kişi, ömrünü beraber geçirebileceğin kişidir. Bu ilişkiler aşk meşk işi olduğu kadar biraz kavga, dövüş işi... Doğru parçalar birbirini bulup doğru yerlerden bağlandığı zaman tadından yenmez bir şey olabiliyor ilişki. Olmadığı zaman da gereği yok."



Son Güncelleme: 09.12.2020 22:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Defne SamyeliOkan Bayülgen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8 aylık hamile olan ünlü oyuncu Meryem Uzerli'den yeni poz!
8 aylık hamile olan ünlü oyuncu Meryem Uzerli'den yeni poz!
Sermiyan Midyat'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Sevcan Yaşar'dan darp görüntüleri!
Sermiyan Midyat'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Sevcan Yaşar'dan darp görüntüleri!
Hazar Ergüçlü, sevgilisi Onur Ünlü ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı
Hazar Ergüçlü, sevgilisi Onur Ünlü ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı
Elle Türkiye dergisine konuşan Büşra Develi, ataerkil baskı yaşamadığını söyledi
Elle Türkiye dergisine konuşan Büşra Develi, ataerkil baskı yaşamadığını söyledi
Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'dan yürek burkan açıklama
Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'dan yürek burkan açıklama
Gülşah Saraçoğlu'nun küfür ettiği eski sevgilisi sessizliğini bozdu
Gülşah Saraçoğlu'nun küfür ettiği eski sevgilisi sessizliğini bozdu

Popüler Haberler

Kefilsiz bireysel kredi veren bankalar 2020
Müttefik filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Netflix Aralık ayında yayınlanacak içerikler takvimi
2021 SSK BağKur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
QR Kod tarama nasıl yapılır? iOS ve Android Qr kod tarama işlemi
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 10 Aralık 2020 Perşembe
Türkiye'nin ünlü yazarlarından Pelin Buzluk kimdir?
Seksenler dizisi Gülden karakteri kimdir? Ayşe Tolga'nın hayatı ve yer aldığı diziler
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 10 Aralık 2020 Perşembe bankaların güncel faiz oranları
Teknosa ParafPara kampanyası 120 TL' ye varan ParafPara kazanma fırsatı! 8-13 Aralık 2020
24 Kasım Öğretmenler Günü indirim ve kampanyaları
Saadet Yüksel kimdir? Yemin ederek AİHM yargıcı görevine resmen başladı!
Evde bakım maaşı kimlere ödenmektedir? Evde bakım maaşı alma şartları
Özel ve Kamu Bankalarının Ramazan Bayramı Kredi Kampanyaları
Aboubakar gol sevincinin anlamı ne?
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 10 Aralık 2020 Perşembe
Survivor yarışmacısı Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında?
Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Bankaların güncel kredi faiz oranları 10 Aralık 2020 Perşembe
Kuruluş Osman Ayaz Alp öldü mü? Atilla Güzel diziden neden ayrıldı?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 10 Aralık 2020 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.