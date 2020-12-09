Okan Bayülgen'in programına konuk olan Defne Samyeli, açıklamalarıyla gündem oldu

Son olarak Sol Yanım dizisinde rol alan Defne Samyeli dizide canlandırdığı Asena karakteriyle beğenileri topladı. Güzel oyuncu özel hayatı ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oluyor. Samyeli, şimdide Okan Bayülgen’in Nokta adlı programına konuk oldu. Programdaki açıklamalarıyla gündem olan Defne Samyeli, özel hayatı ve kadın erkek ilişkileri hakkında sürpriz açıklamalarda bulundu.

Samyeli, ilişkiler özelinde sorulan bir soruya “evdiğin birisiyle aynı yatakta isterse horlasın, sarılıp uyumak da çok güzeldir. Ama filmlerde falan öyle mükemmel yansıtılıyor ki her şey. Hayır gerçek hayat böyle değil. Anlaşmazlıklar da olmalı ilişkide” şeklinde yanıt verdi.

Konuşmasının devamında tek eşliliğe inanan biri olduğuna vurgu yapan Defne Samyeli ilişkilerin içerisinde güzelliklerinde çirkinliklerinde olduğunu ifade etti.

Güzel oyuncu sözlerine şu şekilde devam etti;

“Ben seni en çirkin halinle görüp öyle sevebilmeliyim. Kavga edebilmeli, geçim problemleri yaşayıp altından birlikte kalkabilmeliyiz. Günün sonunda 'İyi ki var' dediğin kişi, ömrünü beraber geçirebileceğin kişidir. Bu ilişkiler aşk meşk işi olduğu kadar biraz kavga, dövüş işi... Doğru parçalar birbirini bulup doğru yerlerden bağlandığı zaman tadından yenmez bir şey olabiliyor ilişki. Olmadığı zaman da gereği yok."