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Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e şarkı mı yazdı?

Gençlerin favori şarkıcısı Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir'e doğum günü için hediye şarkı yazdı. Aşkını şarkı sözleriyle ifade eden Koç, doğum günü hediyesi olarak adlandırdı.

26 Şubat 2021 Cuma 23:55
Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e şarkı mı yazdı?
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Popüler şarkıcı Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir için yaş günü hediyesi şarkı yazarak verdi. Aşkını yazdığı satırlarla sevgilisine sunan Koç, romantik bir sürpriz eşliğinde gerçekleştirdi.

Doğum Günü Hediyesi: Şarkı

Sevgilisi Demet özdemir'in 29'uncu yaş günü dolayısıyla düzenlemiş olduğu romantik sürpriz eşliğinde ilk kez birlikte kutlayacaklarını kaydetti. Verilebilecek en anlamlı hediyeyi Oğuzhan Koç'un verdiği kaydedildi. 

Aşklarını Gizlemiyorlar

Stüdyoya girerek üzerinde çalıştığı şarkıyı ortaya çıkardı. Bir süredir birlikte olan çift, yılbaşını da beraber geçirdi. koç, Mutlu bir süreçten geçtiklerini vurguladı. Aşklarını hiçkimseden saklamadan yaşamaya başladılar. Hayranları da onların birlikteliğini destekleyerek sosyal medya üzerinden birlikte fotoğraf yayınladılar. Oğuzhan koç ve Demet Özdemir'in fotoğrafları hayranları tarafından beğenildiği ortaya çıktı. 

Birlikte olmanın verdiği mutlulukla geleceğe dair güzel anların olabileceğinin altını çizen Oğuzhan Koç, zamana bırakarak neler olacağını göreceğiz dedi. Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ikilisinin mutlu anlarına sevenleri de şahit oluyor.



Son Güncelleme: 26.02.2021 23:55
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OğuzhankoçDemetözdemirşarkıBesteAşkDoğumgünühediyesi
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