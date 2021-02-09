Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla gündemde olan Demet Özdemir cesaretini konuşturdu!

2021 yılına düşen aşk bombalarından olan oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç aşkı sosyal medyada şaşkınlık yarattı. Sürpriz bir şekilde aşka yelken açan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ilişkilerinin başlangıcından beri magazin gündeminden düşmüyor. İlişkileri gün yüzüne çiftten aşk pozlarını gelmeye başladı. Öte yandan sosyal medyayı aktif olarak kullanan Demet Özdemir, her fotoğrafıyla her paylaşımı ile gündeme oturuyor.

Demet Özdemir, son olarak paylaştığı makyajsız halini takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncunun doğal hali ve makyajsız güzelliği ise gündeme bomba gibi düştü...

Diğer yandan hafta sonunu birlikte geçiren gözde çift, takipçilerine de sürpriz yaparak bu fotoğrafı paylaşmıştı.

Yaptıkları paylaşım ile tüm gözleri üzerine çeken Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, sosyal medya üzerinden her hallerini ve birlikte olan fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor..

Son paylaşımı ile makyajsız halini takipçilerinin beğenisine sunan Özdemir’e çok sayıda beğeni gelirken takipçileri güzel oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu.