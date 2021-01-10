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Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir sevgili mi?

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç son zamanlarda magazin gündemini en çok meşgul eden isimler arasında yer alıyor. Vatandaşlarımız Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir’in ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor.

10 Ocak 2021 Pazar 14:45
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir sevgili mi?
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Kariyerine oyuncu olarak başlayan ve sonradan şarkıcı olan Oğuzhan Koç ile güzel oyuncu Demet Özdemir bir dönem büyük bir aşk yaşıyorlardı. Daha doğrusu kulislerde bu ikilinin birlikte olduğuna dair söylentiler vardır. Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç’un hayranları bu ikilinin ayrılıp ayrılmadığını araştırıyor.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç son zamanlarda magazin gündemini en çok meşgul eden isimler arasında yer alıyor. Vatandaşlarımız Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir’in ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor.

Demet Özdemir Kimdir?

26 Şubat 1992 yılında Kocaeli’de doğan Demet Özdemir, dizi ve sinema oyuncusudur. Aynı zamanda dansçılıkla da ilgilenmektedir. Şimdiye kadar birçok film, dizi ve reklamda boy gösterdi. Güzel oyuncu başarılarından dolayı birçok ödül aldı. Daha önce Doğduğun Ev Kaderindir, Erkenci Kuş, Çilek Kokusu ve Sana Bir Sır Vereceğim gibi dizilerde oynadı. Şu an Doğduğun Ev Kaderinden dizisinde Zeynep karakterini canlandırmaktadır.

Oğuzhan Koç Kimdir?

13 Mayısıs 1985 yılında Erzincan’da doğan başarılı oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç, şu an oyunculuk, komedyenlik ve şarkıcılık yapmaktadır. Aynı zamanda iyi bir beste yazarıdır. Şimdiye kadar birçok film, dizi ve reklamda boy gösterdi. Tiyatro oyunlarında oyuncu olarak yer aldı. Jet Sosyete ve Bana Baba Dedi gibi dizilerde bulundu.

Demet Özdemir İle Oğuzhan Koç Sevgili mi?

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç ile ilgili son dönemlerde sevgili olduklarına dair söylentiler çıkmaktadır. Çünkü ikili bir yılbaşı partisinde yan yana görüntülenmişti. Bundan dolayı sevgili oldukları iddia edildi. Çeşme’de yılbaşı keyfi yaşayan ikili, sevgili olduklarını da açıklamışlardı. İkili ayrıca sosyal medya hesaplarından da sevgili olduklarına dair paylaşımda bulundular.

Demet Özdemir İle Oğuzhan Koç Ayrıldı mı?

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, Demet Özdemir’den önce 4 sene boyunca Yağmur Tanrısevsin ile aşk yaşıyordu. 4 senelik aşkını bitiren Koç, ‘’Aşka hiç küsmedim, küsmem de. Hayat her zamanki gibi devam ediyor, edecek’’ dedi. Bu sözlerin ardından magazin dünyasında yeni bir aşka kapı mı aralıyor soruların gündeme getirdi.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç’un birlikteliği, Yağmur Tanrısevsin tarafından bir ihanet olarak yorumlanmıştı. Bunun sebebi ise Oğuzhan Koç’un 2019 yılının Eylül ayında verdiği konsere Demet Özdemir ile Yağmur Tanrısevsin’in birlikte gitmesiydi. Bu konserden sadece 3 ay sonra Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin’in ilişkisi sona ermişti. Bu olaydan önce Demet Özdemir ile Yağmur Tanrısevsin çok yakın arkadaşlardı. Demet Özdemir’in Oğuzhan Koç ile olan ilişkisi ortaya çıkınca Yağmur Tanrısevsin, Demet Özdemir’i tüm sosyal medya platformlarında takipten çıkmıştır. Bizler ihanet üzerine kurulu bu birlikteliğin çok fazla sürmeyeceğini ve kısa sürede sona ereceğini düşünüyoruz.



Son Güncelleme: 10.01.2021 14:45
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Anahtar Kelimeler:
Demet ÖzdemirOğuzhan Koç
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