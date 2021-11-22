İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

Oğulcan Engin ve Miray Daner aşklarını el ele görüntüleriyle gün yüzüne çıkardılar

Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile ünlü oyuncu Miray Daner, el ele görüntü vererek aşklarını gün yüzüne çıkardılar.

22 Kasım 2021 Pazartesi 10:55
Oğulcan Engin ve Miray Daner aşklarını el ele görüntüleriyle gün yüzüne çıkardılar
Takip Et:

Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ayrıldıktan sonra yine oyuncu Miray Daner’le yeni bir aşka başlayan Oğulcan Engin, geçtiğimiz akşam sevgilisiyle Bebek Hotel’e gitti. Burada baş başa yemek yiyen çiftin mekan çıkışında el ele çıktıkları görüldü.

Yeni başlayan aşklarını herkesten gizli yaşayan Oğlulcan Engin ile ünlü oyuncu Miray Daner, artık birlikteliklerini kimseden saklamama kararı aldı.  Gönlünü Miray Daner'e kaptıran Oğlulcan engin, sevgilisini geçtiğimiz akşam Bebek Otel'e götürdü ve burada onunla baş başa yemek yedi.

Mekandan el ele çıkan çiftten Miray Daner, gazetecilerin sorduğu 'İlişkiniz nasıl gidiyor?' sorusuna "Güzel gidiyor" diye yanıt verirken hızlı adımlarla otomobiline doğru ilerleyen Oğulcan Engin kendisine yöneltilen sorulara "Sonra konuşuruz" cevabını verdi.


Son Güncelleme: 22.11.2021 10:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Oğulcan EnginMiray DanerEl Ele
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ece Ronay kimdir, nereli?
Ece Ronay kimdir, nereli?
Bülent Ersoy Benzemez Kimse Bize’ye sarhoş mu çıktı? Diva için programa alkollü çıktı iddiası
Bülent Ersoy Benzemez Kimse Bize’ye sarhoş mu çıktı? Diva için programa alkollü çıktı iddiası
Miss Turkey 2021 ikincisi Cemrenaz Turhan kimdir, mesleği ne ve kaç yaşında?
Miss Turkey 2021 ikincisi Cemrenaz Turhan kimdir, mesleği ne ve kaç yaşında?
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!

Popüler Haberler

Kumaş Boyacısı 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? 2021 yılı kumaş boyacısı iş ilanları...
Rüyada sınava girmek ne anlama gelir? Rüyada sınav kağıdı görmek ne demek?
Rüyada insan dışkısı görmek ne demek? Rüyada insan dışkısı temizlemek ne anlama gelir?
Rüyada incir görmenin anlamı nedir? Rüyada görülen incirin şekline göre rüyanın anlamı nedir?
İşsizlik maaşı zamanında alınmazsa ne oluyor?
Rüyada yeşil erik görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada yeşil erik toplamak ne anlama gelir? Rüya tabirleri
Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik) ne iş yapar? 2021 yılında maaşları ne kadar? Maaşları ve iş ilanları
Rüyada yoğurt görmek ne demek? Rüyada yoğurt yemek ne anlama gelir?
Rüyada yavru köpek görmek ne anlama geliyor? Rüyada köpeğin ısırması, kovalaması ve sevmesi neye işaret eder?
Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) mesleğiyle ilgili merak edilenler
Kanada güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
Bein Sports tek maç ücreti ne kadar? Bein Sports'tan derbi öncesinde müjdeli haber
Rüyada adet kanaması görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Emekliye seyyanen zam var mı? Temmuz 2021 Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi
Kanal D 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı ve TV rehberi
Rüyada kurban kesmek ne anlama geliyor? Rüyada kurban eti dağıtmanın anlamı nedir?
Kroşe Sürfileci (Elle) ne kadar maaş almaktadır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?
Sistem Analisti (BT) ne iş yapar? Sistem Analisti maaşları ne kadar?
Muz görmek rüya tabiri
Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi ne iş yapar? Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi maaşları ne kadardır?
Çelik Kapı Montaj İşçisi ne iş yapar? Çelik Kapı Montaj İşçisi maaşları ne kadar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.