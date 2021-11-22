Oğulcan Engin ve Miray Daner aşklarını el ele görüntüleriyle gün yüzüne çıkardılar

Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ayrıldıktan sonra yine oyuncu Miray Daner’le yeni bir aşka başlayan Oğulcan Engin, geçtiğimiz akşam sevgilisiyle Bebek Hotel’e gitti. Burada baş başa yemek yiyen çiftin mekan çıkışında el ele çıktıkları görüldü.

Yeni başlayan aşklarını herkesten gizli yaşayan Oğlulcan Engin ile ünlü oyuncu Miray Daner, artık birlikteliklerini kimseden saklamama kararı aldı. Gönlünü Miray Daner'e kaptıran Oğlulcan engin, sevgilisini geçtiğimiz akşam Bebek Otel'e götürdü ve burada onunla baş başa yemek yedi.

Mekandan el ele çıkan çiftten Miray Daner, gazetecilerin sorduğu 'İlişkiniz nasıl gidiyor?' sorusuna "Güzel gidiyor" diye yanıt verirken hızlı adımlarla otomobiline doğru ilerleyen Oğulcan Engin kendisine yöneltilen sorulara "Sonra konuşuruz" cevabını verdi.