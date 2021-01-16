Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu çiftinden birinci yıl paylaşımı

2020 yılının sürpriz çiftçi Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin, pandemi sürecinde başladıkları ilişkilerine dolu dizgin devam ediyor. İlk başlarda aşk iddialarını yalanlayan çift, Bayi Toplantısı filminin galasına birlikte katılmış ve aşklarını ilan etmişti.
Öte yandan Ezgi Eyüboğlu, Oğulcan Engin’in ailesiyle tanışmış, hatta Seda Sayan Ezgi Eyüboğlu hakkında güzel kız yorumunda bulunmuştu. Son olarak Ezgi Eyüboğlu’nun sevgilisinin babası Sinan Engin’i sosyal medyada takip etmesi de dikkat çekti.
Son Güncelleme: 16.01.2021 17:29