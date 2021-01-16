Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu çiftinden birinci yıl paylaşımı

2020 yılının sürpriz çiftçi Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin, pandemi sürecinde başladıkları ilişkilerine dolu dizgin devam ediyor. İlk başlarda aşk iddialarını yalanlayan çift, Bayi Toplantısı filminin galasına birlikte katılmış ve aşklarını ilan etmişti.

Oğulcan Engin sevgilisini öptüğü bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı ve fotoğrafı “yıl dönümü” etiketiyle birlikte 365 gün notuyla paylaştı. Çiftin sevenleri ilişkilerinin birinci yılında ünlü çifte destek verdi. Bazı takipçiler ikiliye çok yakışıyorsunuz, asla ayrılmayın gibi yorumlarda bulundu.

Öte yandan Ezgi Eyüboğlu, Oğulcan Engin’in ailesiyle tanışmış, hatta Seda Sayan Ezgi Eyüboğlu hakkında güzel kız yorumunda bulunmuştu. Son olarak Ezgi Eyüboğlu’nun sevgilisinin babası Sinan Engin’i sosyal medyada takip etmesi de dikkat çekti.