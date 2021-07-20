Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu evlilik sorusunu yanıtladı

Geçtiğimiz yıl Seda Sayan’ın oğluile aşk yaşamaya başlayan Ezgi Eyüboğlu, Amerika tatilinin ardından yurda dönüş yaptı. Tatillerine Çeşme’de devam eden çift bir mekan çıkışında çifti muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Evlilik sorularını duyan Oğulcan Engin soruları yanıtsız bıraksa da, Ezgi Eyüpoğlu sürpriz bir yanıt verdi. Eğlenceli halleriyle dikkat çeken çiften Ezgi Eyüboğlu’na Oğulcan Engin’in Amerika tatilinde sürpriz bir teklif geldi mi şeklinde soruların evlilik sorusuna güzel oyuncu şu anda böyle bir teklifin olmadığını söyleyerek imalı bir yanıt vermesi evlilik teklifi beklentisi olduğu yönünde algılandı. Ezgi Eyüboğlu ise şu anda böyle bir düşüncelerinin olmadığın yineledi.