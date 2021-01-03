Oğlunun kaybından sonra ilk kez görüntülendi

Avrupa Yakası dizisinde hayat verdiği İffet Sütçüoğlu karakteri ile herkes tarafından tanınmaya başlayan usta oyuncu Fatma Hümeyra Akbay çok sayıda tiyatro oyunu, film ve dizide rol aldı.4ay gönce 47 yaşındaki oğlunu kaybederek büyük bir üzüntü yaşamıştı. Usta sanatçı Hümeyra, aylar sonra sonra ilk kez Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Usta oyuncu oğlunun vefatıyla ilgili ilk kez konuştu.

4 ay önce yaz aylarında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat'ın acısını halen yaşayan ünlü sanatçı Hümeyra ,oğlunun cenazesinin ardından ilk kez görüntülendi. Sorulara kısaca cevap veren usta oyuncu torununun doğum günü için ona oyuncak almaya çıktığını söyledi.

'BEN İYİ DEĞİLİM!'

Başında şapkası, maskesi ve gözlükleriyle görenlerin tanımakta güçlük çektiği usta oyuncu, gazetecilerin sorularına kısa cevaplar vererek torununun doğum günü olduğunu onunla ilgilendiğini uzun zaman sonra ilk kez çıktığını torununa oyuncak olduğunu belirtti iyi olmadığını belirten ünlü oyuncu ‘ İyi değilim işte! Ne kadar iyi olabilirim ki? ‘ diyerek gazetecilere iyi seneler dileyerek ayrıldı.

