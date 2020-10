Nusret'ten olay firikik! Yatağa hoplarken bornozu açıldı

Tüm Dünya tarafından tanınan et restoranı sahibi Nusret her yaptığı ile olay olmaya devam ediyor. En son yeni bir otel satın alan Nusret bu otelde çekildiği bir videoyu paylaşarak otelin tanıtımını yaptı. Otelin tanıtımını yaptığı videoda yatağa zıplayan Nusret, üzerinde bulunan bonozun açılması ile beraber frikik verdi.

İşte o video..

Nusret Gökçe Kimdir?

1983 yılında Erzurum’da doğan Nusret Gökçe, orta okuldayken okulu bırakmak zorunda kalmıştır. Sonrasında bir kasap yanında çalışmaya başlayan Nusret, kendini bu alanda çokça geliştirmiştir. 2007 yılında İstinye Park AVM’de işe giren Gökçe, Arjantin’e giderek buradaki et restorantlarını incelemiş sonrasında farklı ülkelere giderek et pişirme tekniklerini öğrenmiştir. 2009 yılında kendi işletmesini kuran Nusret, büyüyerek en bilinen et restoran sahiplerinden biri haline gelmiştir.