Nusret'ten büyük gaf! Dünyaca ünlü şarkıcıyı tanımadı

19 Aralık 2020 Cumartesi 22:31
İngiliz şarkıcı Anne Marie
, Dubai
konseri sonrasında ekibiyle birlikte Nusret
’e yemek yemeye gitti. Ünlü bir isim geldiğini duyan Nusret, meşhur şovunu yapmak için masaya altın kaplama et ile birlikte geldi. Şarkıcıya servis yapacağı sırada Nusret, çalışanına dönerek ‘Hangisi meşhur?’ diye sorarak büyük bir gafa imza attı.
Dünyaca ünlü şarkıcıyı tanımadı, birlikte story paylaştı
Çalışanının ünlü şarkıcıyı işaret etmesiyle Nusret, meşhur ‘saltbae’ hareketiyle servisini yaptı. Öte yandan Nusret Gökçe’nin tanıyamadığı Anne Marie ile birçok paylaşım yapması da herkesin dikkatini çekti.
Son Güncelleme: 19.12.2020 22:31
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