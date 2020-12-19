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Nusret'ten büyük gaf! Dünyaca ünlü şarkıcıyı tanımadı

Dünyaca ünlü şarkıcı Anne Marie, Dubai konseri sonrası soluğu Nusret'te aldı. Ünlü şarkıcıyı tanımayan Nusret, servis yaptığı sırada çalışanına 'Hangisi meşhur?' diye sordu.

19 Aralık 2020 Cumartesi 22:31
Nusret'ten büyük gaf! Dünyaca ünlü şarkıcıyı tanımadı
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İngiliz şarkıcı Anne Marie, Dubai konseri sonrasında ekibiyle birlikte Nusret’e yemek yemeye gitti. Ünlü bir isim geldiğini duyan Nusret, meşhur şovunu yapmak için masaya altın kaplama et ile birlikte geldi. Şarkıcıya servis yapacağı sırada Nusret, çalışanına dönerek ‘Hangisi meşhur?’ diye sorarak büyük bir gafa imza attı.

Dünyaca ünlü şarkıcıyı tanımadı, birlikte story paylaştı

Çalışanının ünlü şarkıcıyı işaret etmesiyle Nusret, meşhur ‘saltbae’ hareketiyle servisini yaptı. Öte yandan Nusret Gökçe’nin tanıyamadığı Anne Marie ile birçok paylaşım yapması da herkesin dikkatini çekti.



Son Güncelleme: 19.12.2020 22:31
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NusretAnne MarieDubai
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