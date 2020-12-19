Nusret'ten büyük gaf! Dünyaca ünlü şarkıcıyı tanımadı

Dünyaca ünlü şarkıcıyı tanımadı, birlikte story paylaştı

İngiliz şarkıcıkonseri sonrasında ekibiyle birlikte’e yemek yemeye gitti. Ünlü bir isim geldiğini duyan Nusret, meşhur şovunu yapmak için masaya altın kaplama et ile birlikte geldi. Şarkıcıya servis yapacağı sırada Nusret, çalışanına dönerek ‘Hangisi meşhur?’ diye sorarak büyük bir gafa imza attı.

Çalışanının ünlü şarkıcıyı işaret etmesiyle Nusret, meşhur ‘saltbae’ hareketiyle servisini yaptı. Öte yandan Nusret Gökçe’nin tanıyamadığı Anne Marie ile birçok paylaşım yapması da herkesin dikkatini çekti.