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Nusret'in 10 güzelle Dubai'de çektiği kahve videosu olay oldu

Geçen haftalarda çektiği pirzola videosu ile tepki çeken Nusret Gökçe, şimdi de fiyatıyla çok konuşulan altın kahvesini on güzel modelle beraber içtiği anları paylaştı.

24 Ocak 2021 Pazar 20:34
Nusret'in 10 güzelle Dubai'de çektiği kahve videosu olay oldu
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Tuz serpme hareketi ile dünyanca ünlenen Nusret Gökçe, gündem olan bir video daha paylaştı. Gökçe, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 10 güzel kadın ile beraber kapuçino içtikleri anları paylaştı.

Kadınlar arasında kısa kaldı

Gökçe, Dubai de bulunan restoranında model kadınlarla beraber fiyatının 600TL olduğu altın kahve videosunu ‘Herkes çok kapuçino içsin’ notu ile paylaştı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yapılırken, Gökçe’nin kadınlar arasında kısa kalması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.



Son Güncelleme: 24.01.2021 20:34
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NusretDubai
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