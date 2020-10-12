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Nusret nasırlı elleriyle sosyal medyanın gündemine düştü

Nusret son paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine düştü. Nusret Gökçe'nin sosyal medya paylaşımında ellerindeki nasırlar dikkatlerden kaçmadı.

12 Ekim 2020 Pazartesi 20:25
Nusret nasırlı elleriyle sosyal medyanın gündemine düştü
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Tuz serpme hareketiyle dünyaca ünlü bir imaj haline gelen Nusret Gökçe, son paylaşımında elinde nasır olması dikkatlerden kaçmadı. Koronavirüs önlemlerine uyulmadığı gerekçesiyle Boston’daki restoranı kapatılan Nusret, işine daha fazla odaklanmaya başladı.


Sabahın erken saatlerinde kalkarak spor yapan ve restoranını açan Nusret Gökçe, her anını sosyal medya hesabından paylaşıyor. 30 milyondan fazla Instagram takipçisi olan Nusret, son paylaşımıyla gündem oldu. Et ustasının elindeki nasırlar dikkatlerden kaçmadı. Nusret’in takipçileri ellerindeki nasırların ağırlık kaldırmaktan dolayı olduğu şeklinde yorumlarda bulundu.



Son Güncelleme: 12.10.2020 20:25
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NusretMagazin
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