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Nusret ile ünlü aktör Al Pacino buluşması. ona reddedemeyeceği bir teklif ile gideceğim

Dünya çapında bir üne sahip olan işletmeci Nusret Gökçe, çok büyük bir hayranı olduğu ünlü aktör Al Pacino ile bir araya geldi. O anların videosunu Instagram hesabından takipçileri ile paylaşan Nusret, Baba filmine de göndermede bulundu ve ‘ Ona reddedemeyeceği bir teklif sunacağım ‘ notunu ekledi.

20 Mayıs 2021 Perşembe 01:00
Nusret ile ünlü aktör Al Pacino buluşması. ona reddedemeyeceği bir teklif ile gideceğim
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Yaptığı ‘Tuzlama’ (salt bae) hareketi ile dünya çapında bir şöhret kazanan ünlü işletmeci Nusret Gökçe geçtiğimiz Nisan Ayı’nda Beverly Hills’te yeni bir restoran açmıştı. İşlerinden dolayı bir üredir Los Angeles’da olan Nusret dünyaca ünlü aktör olan Al Pacino ile de bir araya geldi.

Oscar ödülü sahibi olan ABD’li aktör Al Pacino ile bir araya gelen Nusret Gökçe, ünlü aktör ile çekindiği fotoğraflarını kişisel  sosyal medya hesabından ‘’ Bir hayalim daha gerçekleşti. ‘’ notunu düşerek paylaştı ve takipçilerinin beğenisine sundu.

Daha sonra Al Pacino ile sohbet eden Nusret, çekilen o anların da videosunu Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı ve paylaşımına da Al Pacino’nun başrolde olduğu Baba filminin meşhur repliği olan ‘ Ona reddedemeyeceği bir teklif sunacağım ‘ notunu yazdı.


Son Güncelleme: 20.05.2021 01:00
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Anahtar Kelimeler:
Al PacinoNusret Gökçeİnstagram
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