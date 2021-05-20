Nusret ile ünlü aktör Al Pacino buluşması. ona reddedemeyeceği bir teklif ile gideceğim

Yaptığı ‘Tuzlama’ (salt bae) hareketi ile dünya çapında bir şöhret kazanan ünlü işletmeci Nusret Gökçe geçtiğimiz Nisan Ayı’nda Beverly Hills’te yeni bir restoran açmıştı. İşlerinden dolayı bir üredir Los Angeles’da olan Nusret dünyaca ünlü aktör olan Al Pacino ile de bir araya geldi.
Daha sonra Al Pacino ile sohbet eden Nusret, çekilen o anların da videosunu Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı ve paylaşımına da Al Pacino’nun başrolde olduğu Baba filminin meşhur repliği olan ‘ Ona reddedemeyeceği bir teklif sunacağım ‘ notunu yazdı.
Son Güncelleme: 20.05.2021 01:00