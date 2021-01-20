İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye temsilcisi atamayan Twitter'a yasak geldi!
Son Dakika
Türkiye temsilcisi atamayan Twitter'a yasak...
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde aşı uygulaması başladı
Son Dakika
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde...
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O...
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal...

Nusret Gökçe ve CZN Burak Dubai'de koronavirüs aşısı yaptırdı

Sosyal medyada fenomen olan ünlü kasap Nusret Gökçe ve ünlü işletmeci CZN Burak, Dubai'de koronavirüs aşısı yaptırdı. İkili o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 03:33
Nusret Gökçe ve CZN Burak Dubai'de koronavirüs aşısı yaptırdı
Takip Et:

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan kasap Nusret Gökçe, koronavirüs aşısı oldu. Dubai’de aşı yaptıran Nusret, Instagram hesabında aşı yapılan andaki karesini paylaşarak ‘’Bugün Covid-19 aşısı olmuşke’’ notunu ekledi.

Nusret’in takipçileri ise aşıyı Türkiye’de yaptırdığını ve kendisine öncelik sağlandığını zannederek duruma tepki gösterdi.

CZN Burak da aşı oldu

Instagram’da yayınladığı videolarla ünlenen işletmeci CZN Burak da, Dubai’de koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu. CZN Burak da tıpkı Nusret gibi o anları sosyal medya hesabında paylaşarak ‘’Korona aşımızı olduk, inşallah en yakın zamanda bu pandemiden kurtuluruz’’ dedi.



Son Güncelleme: 20.01.2021 03:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
CZN BurakNusretKoronavirüsDubai
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüse yakalanan Okan Karacan gözyaşlarını tutamadı
Koronavirüse yakalanan Okan Karacan gözyaşlarını tutamadı
Estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Nagihan Karadere'yi görenler tanıyamıyor
Estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Nagihan Karadere'yi görenler tanıyamıyor
Claudia Fijal arabasını bikiniyle yıkadı!
Claudia Fijal arabasını bikiniyle yıkadı!
Sıla ile evliliklerini sonlandıran Hazer Amani'nin yaptırdığı dövme olay oldu
Sıla ile evliliklerini sonlandıran Hazer Amani'nin yaptırdığı dövme olay oldu
Kerem Bürsin Hande Erçel ile aşk yaşadıkları iddialarına yanıt verdi
Kerem Bürsin Hande Erçel ile aşk yaşadıkları iddialarına yanıt verdi
Masumlar Apartmanı setinde eğlenceli anlar!
Masumlar Apartmanı setinde eğlenceli anlar!

Popüler Haberler

Çalışmayana devletten karşılıksız 1300 TL destek ödemesi! Başvuran herkes faydalanabiliyor!
Acil paraya ihtiyacım var diyene Akbank düşük sıfır faizli 10 bin TL kredi
Star TV Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Kazara Aşk ne zaman başlar?
QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredi kampanyası ile borçlarınızı yapılandırın
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur, emekli İkramiyesi 1.500 TL olacak mı? Ocak 20 Çarşamba
Havuz ve denizden corona virüsü bulaşır mı? Uzmanlardan açıklamalar
Aile Bakanlığı ödünç 2 bin TL para yardımı başvuru şartları nelerdir? Aile Bakanlığı ödünç para yardımı kampanyasından kimler nasıl faydalanabilir?
Emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? Emekli maaşım ne kadar oldu? Emekli maaşımı nasıl öğrenebilirim?
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcıları 2021 yılında ne kadar maaş alıyor? Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri nelerdir?
Bankaların altın hesabı açma şartları nelerdir? Ocak 2021 Altın hesabı kar getirir mi?
SGK Prim Borcu, Vergi Affı ve Yapılandırma bu sene çıkacak mı? 2020 yılında vergi borç yapılandırması olacak mı?
2019 Sağlık Bakanlığı 29 bin bin personel alımı tarihleri ile ilgili son dakika gelişmeleri
2020 KPSS Önlisans ve Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Kuaförüm Sensin yeni yarışmacıları Murat Ünlü ve Meltem Topçu kimdir?
Vefa Sosyal Destek ekipleri destek hattı iletişim numarası kaç?
1000 TL sosyal yardım paraları ne zaman ödenecek? Pandemi Bin TL 3. faz sosyal yardım ödeme tarihleri
Kurumlar vergisi nasıl hesaplanır? 2021 yılı Kimler kurumlar vergisi ödemek zorundadır?
Emekli ek ödeme oranları ne kadar olacak? Emekliler ne kadar ek ödeme alacaklar?
Asgari ücrete zam gelecek mi? 375 TL zam haberleri gerçeği yansıtıyor mu?
2 bin 100 TL ödemeyi kimler, hangi emekliler alacak? Başvurular nasıl olacak?
Halkbank faizsiz esnaf ve girişimci kredisi destekleri 2021 6 Ay ödemesiz

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.