Nusret Gökçe ve CZN Burak Dubai'de koronavirüs aşısı yaptırdı

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan kasap Nusret Gökçe, koronavirüs aşısı oldu. Dubai’de aşı yaptıran Nusret, Instagram hesabında aşı yapılan andaki karesini paylaşarak ‘’Bugün Covid-19 aşısı olmuşke’’ notunu ekledi.
CZN Burak da aşı oldu
Instagram’da yayınladığı videolarla ünlenen işletmeci CZN Burak da, Dubai’de koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu. CZN Burak da tıpkı Nusret gibi o anları sosyal medya hesabında paylaşarak ‘’Korona aşımızı olduk, inşallah en yakın zamanda bu pandemiden kurtuluruz’’ dedi.
Son Güncelleme: 20.01.2021 03:33