Nursel Köse kimdir, nerede doğmuştur? Nursel Köse evli mi? Nursel Köse kaç yaşında?

Nursel Köse kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Nursel Köse’nin hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Nursel Köse kimdir? Nerelidir?

Nursel Köse’nin yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Nursel Köse aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Paramparça dizisinde Keriman karakterine hayat vererek büyük bir hayran kitlesine ulaşan Nursel Köse 1 Ocak 1970 yılında dünyaya gelmiştir. Nursel Köse, şu zamana kadar çoğu film ve dizide rol almıştır aslen Malatyalıdır.

Köln Üniversitesi Mimarlık mezunudur. Kısa bir süre mimar olarak görev yapmıştır. Kaçma Birader adlı filmde Züleyha karakterine hayat vermiştir.

Nursel Köse’nin eşi Alman Kemancı Ulrich Mertin’dir. Bu zamana kadar Yasemin, Anam, Juls Freundin, Savannah, Ohne Ende Liebe, Contradicciones, Kebab Connection, Eine Andere Liga, Yaşamın Kıyısında, Tatort Hamburg, Die Fremde Ayrılık, 7. Avlu, Dedeler İyisini Bilir, München 7, Gassal, 300 Worte Deutsch, Kuzu, Kafkas, Sessiz Gece, Yeni Başlayan için Türkçe, Kartallar Yüksek Uçar, Kavak Yelleri, Kalpsiz Adam, Mordkommission İstanbul, Kış Masalı, Karanlığın Gözleri, Al Yazmalım, Kötü Yol ve Paramparça gibi çoğu yapımla görev almıştır. Yazarlık yönüyle de ön planda olan Nursel Köse’nin Soytarı Özgürlüğü isimli birde kitabı bulunmaktadır.

2017 yılındaysa Star TV ekranlarında yayınlanmış olan Avlu dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır.