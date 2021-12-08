İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Son Dakika
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli...

Nursel Köse kimdir, nerede doğmuştur? Nursel Köse evli mi? Nursel Köse kaç yaşında?

Nursel Köse kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Nursel Köse’nin hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

08 Aralık 2021 Çarşamba 07:26
Nursel Köse kimdir, nerede doğmuştur? Nursel Köse evli mi? Nursel Köse kaç yaşında?
Takip Et:

Nursel Köse kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Nursel Köse’nin hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Nursel Köse kimdir? Nerelidir?

Nursel Köse’nin yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Nursel Köse aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Paramparça dizisinde Keriman karakterine hayat vererek büyük bir hayran kitlesine ulaşan Nursel Köse 1 Ocak 1970 yılında dünyaya gelmiştir. Nursel Köse, şu zamana kadar çoğu film ve dizide rol almıştır aslen Malatyalıdır.

Köln Üniversitesi Mimarlık mezunudur. Kısa bir süre mimar olarak görev yapmıştır. Kaçma Birader adlı filmde Züleyha karakterine hayat vermiştir.

Nursel Köse’nin eşi Alman Kemancı Ulrich Mertin’dir. Bu zamana kadar Yasemin, Anam, Juls Freundin, Savannah, Ohne Ende Liebe, Contradicciones, Kebab Connection, Eine Andere Liga, Yaşamın Kıyısında, Tatort Hamburg, Die Fremde Ayrılık, 7. Avlu, Dedeler İyisini Bilir, München 7, Gassal, 300 Worte Deutsch, Kuzu, Kafkas, Sessiz Gece, Yeni Başlayan için Türkçe, Kartallar Yüksek Uçar, Kavak Yelleri, Kalpsiz Adam, Mordkommission İstanbul, Kış Masalı, Karanlığın Gözleri, Al Yazmalım, Kötü Yol ve Paramparça gibi çoğu yapımla görev almıştır. Yazarlık yönüyle de ön planda olan Nursel Köse’nin Soytarı Özgürlüğü isimli birde kitabı bulunmaktadır.

2017 yılındaysa Star TV ekranlarında yayınlanmış olan Avlu dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır.

 

 


Son Güncelleme: 08.12.2021 07:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nursel KöseDiziFilmHayatıKimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yalancılar ve Mumları dizisinin Ceyda'sı kimdir?
Yalancılar ve Mumları dizisinin Ceyda'sı kimdir?
Ceren Moray kimdir? Fox TV Yalancılar ve Mumları Elif kimdir?
Ceren Moray kimdir? Fox TV Yalancılar ve Mumları Elif kimdir?
Fox TV Yalancılar ve Mumları Engin gerçekte kim? Fox TV Yalancılar ve Mumları karakterlerinden Engin izleyenlerin merak konusu oldu
Fox TV Yalancılar ve Mumları Engin gerçekte kim? Fox TV Yalancılar ve Mumları karakterlerinden Engin izleyenlerin merak konusu oldu
Fox TV Kanunsuz Topraklar Gülfem kimdir?
Fox TV Kanunsuz Topraklar Gülfem kimdir?
Masumiyet dizisindeki Asu kim? Kimya Gökçe Aytaç kim, kaç yaşında?
Masumiyet dizisindeki Asu kim? Kimya Gökçe Aytaç kim, kaç yaşında?
Sosyal medya fenomeni Türk kadınlar paylaşımlarından ne kadar kazanmaktadır?
Sosyal medya fenomeni Türk kadınlar paylaşımlarından ne kadar kazanmaktadır?

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Yalancılar ve Mumları dizisinin konusu nedir?
Anatomi adlı filmin teması nedir? Konusu ve yorumu
En çok yatırım yapılan kripto paralar
İhbar Tazminatı ödeme süresi nedir? İhbar tazminatı hangi durumlar sonrası ödenmelidir?
Fox TV Yalancılar ve Mumları Yakup kimdir?
Nursel Köse kimdir, nerede doğmuştur? Nursel Köse evli mi? Nursel Köse kaç yaşında?
Yalancılar ve Mumları dizisinin Ceyda'sı kimdir?
Yalancılar ve Mumları dizisinde Şerife karakteri kimdir?
Kredi ödemeleri aksatılınca emekli maaşına bloke konulabilir mi?
Ağrı Belediyesi Sosyal Yardım Başvurusu nasıl yapılır?
E-devlet üzerinden hes kodu nasıl alınır?
Sigara paketleri yeniden değişiyor!
Yeşil Kart nedir? Kimler Yeşil Kart alabilir?
Artvin Belediyesi'nin yaptığı yardımlar için başvuru ve sorgulama
Fox TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları Meliha kimdir? Şafak Pekdemir’in rol aldığı yapımlar
EXXEN Beşiktaş Ajax maçı canlı izleme ekranı ,EXXEN aylık üyelik ücretleri ne kadar?
8 Aralık 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 8 Aralık Çarşamba at yarışı programı
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 8 Aralık 2021 Çarşamba Instagram giriş sorunu
Netflix’in Britney vs Spears Belgeseli yayınlandı! Britney vs Spears konusu nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.