Nuri Gökaşan kimdir, nerede doğmuştur? Nuri Gökaşan evli mi? Nuri Gökaşan kaç yaşında?

Nuri Gökaşan kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Nuri Gökaşan hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Nuri Gökaşan kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Nuri Gökaşan’ın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Nuri Gökaşan aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

1950 yılında dünyaya gelen Nuri Gökaşan, Ankara Atatürk Lisesi ve Gazi Üniversitesi radyo ve televizyon programcılığını bitirdi. Burcu İkizlerdir.

Ankara Sanat Türk Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu gibi tiyatrolarda sahne aldı ve 1989 yılında Türk Sanat Kurumu tarafından En İyi Erkek Sanatçı ödülüne layık görüldü.

Ankaralı olan Nuri Gökaşan İstanbul'da hayatına devam etmektedir. TRT ile başlayarak sayısız dizide rol alan ve ardından özel kanallara geçiş yapmış, dublaj ve seslendirme sanatçısı olarakta görev almıştır.

Nuri Gökaşan, Sessiz Film, Hayırlı Bir Konu, Neşeli Günler, Sevda Rüzgarları, Cumhuriyet, Acemiler İş Başında, Gazeteci Yazarını Arıyor, Hoşgeldin Cumhuriyet, Samyeli, Baldız Geliyorum Demez, Vizontele Tuuba, Organize İşler, Savcının Karısı, Hacı, Kod Adı Kaos, Serçe, Şenlikname, Behzat Ç, Kertenkele, Yeşil Deniz ve Son Mektup gibi çoğu yapımda yer almış ve bunların yanı sıra seslendirmede yapmıştır.