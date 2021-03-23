Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl?

Yeşilçam filmleri denilince akla gelen ilk isimler arasında usta oyuncu Nuri Alço gelmektedir. Ekranların sevilen oyuncusu Nuri Alço koronavirüse yakalandı. Nuri Alço hayranları başarılı oyuncunun sağlık durumunu merak ediyor. Nuri Alço kimdir, kaç yaşında, Nuri Alço sağlık durumu nasıl sorularının yanıtları intenet üzerinden araştırılıyor.

Nuri Alço Biyografisi

Nuri Alço, son günlerde sosyal medyada en çok gündem olan isimler arasında gelmektedir. Son olarak İkizler Memo-Can dizisinde Engerek Ali karakterine hayat veren Nuri Alço, koronavirüse yakalandı. Bugünlerde usta oyuncunun sağlık durumu araştırılıyor.

26 Nisan 1951 tarihinde Eskişehir ilinde dünyaya gözlerini açtı. Kendisi şu an 69 yaşındadır ve Türkiye sinema tarihinin en önemli oyuncuları arasında kabul edilmektedir. Ailesiyle birlikte Bulgaristan’dan Türkiye’ye iltica etti. Kendisi daha önce Bankacılık ve ilaç mümessilliği yaptı. Sonrasında bazı gazetelerde modellik yaptı. İlk kez 1974 yılında Yeşilçam’a ayak bastı. Eskişehir’de bulunan Altay Spor Kulübü ve Ordu Milli Takımı gibi takımlarda profesyonel voleybol oynadı. Kendisi Yeşilçam’ın tecavüzcüsü ve kötü karakteri olarak bilinir. Ayrıca erotik filmler denilince akla Nuri Alço gelir. Tecrübeli oyunca 2020 senesinde 36 yaşında olan Burcu Sezginoğlu ile evlenerek herkesi şoke etmişti.

Nuri Alço Oynadığı Yapımlar

Ah Bu Ne Dünya

Sönmüş Ocak

Feryada Gücüm Yok

Günaha Girme

Islak Mendil

Nasıl İsyan Etmem

Hasret Sancısı

Bir Sevgi İstiyorum

Yosma

Kayıp Kızlar

Taçsız Kraliçe

Altar Hunka

Katiller de Ağlar

O Kadınlardan Biri

Tele Kızlar

Yakılacak Kadın

Alın Yazım

Ayrılamam

Sevgi Çıkmazı

Aşk Ve Kin

Hayat Köprüsü

Vazife Uğruna

Akrep

Kurtar Beni

Kader Utansın

Yavrumu Kurtarın

O Bir Melekti

Bir Aşk Bin Günah

Kavgamız

Polis Dosyası

Sözde Kızlar

Yabancı

Can Borcu

Deliler Kudurunca

Bir Kral

Yaz Aşkları

Cinayet Masası

Kır Çiçekleri

Yaralı Kurt

Şahin

Dilan Derviş

Ömerçip

Sen Küçüksün

Şubat Soğuğu

Düzen

Ver Elini İstanbul

Can Pazarı

Acı Ekmek

Akbabalar

Meçhule Gidenler

Nekrüt

Günah Keçisi

Krallar Kulübü

Lahmacun ve Pizza

Lise Defteri

Avrupa Yakası

Şubat Soğuğu

Gerçek Kesit

Akasya Durağı

Kardeş Payı

Meleklerin Aşkı

İkizler Memo-Can

Yukarıda usta ve tecrübeli oyuncu Nuri Alço’nun oynadığı tüm yapımları sizler için araştırarak sıraladık. Bu filmlerde ve dizilerde oldukça başarılı bir oyunculuk sergileyen Nuri Alço, çapkınlıklarıyla da gündemden hiç düşmedi. Ahu Tuğba ile çektikleri sahneler izleyicilerin aklından hiç silinmedi. Özellikle gazoza ilaç attığı sahne yıllardan beri akıllardan silinmedi ve hala herkesin espri olarak kullandığı bir repliktir. Başarılı oyuncuya acil şifalar diliyoruz.