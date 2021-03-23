Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl?

Yeşilçam filmleri denilince akla gelen ilk isimler arasında usta oyuncu Nuri Alço gelmektedir. Ekranların sevilen oyuncusu Nuri Alço koronavirüse yakalandı. Nuri Alço hayranları başarılı oyuncunun sağlık durumunu merak ediyor. Nuri Alço kimdir, kaç yaşında, Nuri Alço sağlık durumu nasıl sorularının yanıtları intenet üzerinden araştırılıyor.
Nuri Alço Biyografisi
26 Nisan 1951 tarihinde Eskişehir ilinde dünyaya gözlerini açtı. Kendisi şu an 69 yaşındadır ve Türkiye sinema tarihinin en önemli oyuncuları arasında kabul edilmektedir. Ailesiyle birlikte Bulgaristan’dan Türkiye’ye iltica etti. Kendisi daha önce Bankacılık ve ilaç mümessilliği yaptı. Sonrasında bazı gazetelerde modellik yaptı. İlk kez 1974 yılında Yeşilçam’a ayak bastı. Eskişehir’de bulunan Altay Spor Kulübü ve Ordu Milli Takımı gibi takımlarda profesyonel voleybol oynadı. Kendisi Yeşilçam’ın tecavüzcüsü ve kötü karakteri olarak bilinir. Ayrıca erotik filmler denilince akla Nuri Alço gelir. Tecrübeli oyunca 2020 senesinde 36 yaşında olan Burcu Sezginoğlu ile evlenerek herkesi şoke etmişti.
Nuri Alço Oynadığı Yapımlar
- Ah Bu Ne Dünya
- Sönmüş Ocak
- Feryada Gücüm Yok
- Günaha Girme
- Islak Mendil
- Nasıl İsyan Etmem
- Hasret Sancısı
- Bir Sevgi İstiyorum
- Yosma
- Kayıp Kızlar
- Taçsız Kraliçe
- Altar Hunka
- Katiller de Ağlar
- O Kadınlardan Biri
- Tele Kızlar
- Yakılacak Kadın
- Alın Yazım
- Ayrılamam
- Sevgi Çıkmazı
- Aşk Ve Kin
- Hayat Köprüsü
- Vazife Uğruna
- Akrep
- Kurtar Beni
- Kader Utansın
- Yavrumu Kurtarın
- O Bir Melekti
- Bir Aşk Bin Günah
- Kavgamız
- Polis Dosyası
- Sözde Kızlar
- Yabancı
- Can Borcu
- Deliler Kudurunca
- Bir Kral
- Yaz Aşkları
- Cinayet Masası
- Kır Çiçekleri
- Yaralı Kurt
- Şahin
- Dilan Derviş
- Ömerçip
- Sen Küçüksün
- Şubat Soğuğu
- Düzen
- Ver Elini İstanbul
- Can Pazarı
- Acı Ekmek
- Akbabalar
- Meçhule Gidenler
- Nekrüt
- Günah Keçisi
- Krallar Kulübü
- Lahmacun ve Pizza
- Lise Defteri
- Avrupa Yakası
- Şubat Soğuğu
- Gerçek Kesit
- Akasya Durağı
- Kardeş Payı
- Meleklerin Aşkı
- İkizler Memo-Can
Yukarıda usta ve tecrübeli oyuncu Nuri Alço’nun oynadığı tüm yapımları sizler için araştırarak sıraladık. Bu filmlerde ve dizilerde oldukça başarılı bir oyunculuk sergileyen Nuri Alço, çapkınlıklarıyla da gündemden hiç düşmedi. Ahu Tuğba ile çektikleri sahneler izleyicilerin aklından hiç silinmedi. Özellikle gazoza ilaç attığı sahne yıllardan beri akıllardan silinmedi ve hala herkesin espri olarak kullandığı bir repliktir. Başarılı oyuncuya acil şifalar diliyoruz.