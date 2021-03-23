İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...

Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl?

Ekranların sevilen oyuncusu Nuri Alço koronavirüse yakalandı. Nuri Alço hayranları başarılı oyuncunun sağlık durumunu merak ediyor. Nuri Alço kimdir, kaç yaşında, Nuri Alço sağlık durumu nasıl sorularının yanıtları internet üzerinden araştırılıyor.

23 Mart 2021 Salı 22:41
Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl?
Takip Et:

Yeşilçam filmleri denilince akla gelen ilk isimler arasında usta oyuncu Nuri Alço gelmektedir. Ekranların sevilen oyuncusu Nuri Alço koronavirüse yakalandı. Nuri Alço hayranları başarılı oyuncunun sağlık durumunu merak ediyor. Nuri Alço kimdir, kaç yaşında, Nuri Alço sağlık durumu nasıl sorularının yanıtları intenet üzerinden araştırılıyor.

Nuri Alço, son günlerde sosyal medyada en çok gündem olan isimler arasında gelmektedir. Son olarak İkizler Memo-Can dizisinde Engerek Ali karakterine hayat veren Nuri Alço, koronavirüse yakalandı. Bugünlerde usta oyuncunun sağlık durumu araştırılıyor.

Nuri Alço Biyografisi

26 Nisan 1951 tarihinde Eskişehir ilinde dünyaya gözlerini açtı. Kendisi şu an 69 yaşındadır ve Türkiye sinema tarihinin en önemli oyuncuları arasında kabul edilmektedir. Ailesiyle birlikte Bulgaristan’dan Türkiye’ye iltica etti. Kendisi daha önce Bankacılık ve ilaç mümessilliği yaptı. Sonrasında bazı gazetelerde modellik yaptı. İlk kez 1974 yılında Yeşilçam’a ayak bastı. Eskişehir’de bulunan Altay Spor Kulübü ve Ordu Milli Takımı gibi takımlarda profesyonel voleybol oynadı. Kendisi Yeşilçam’ın tecavüzcüsü ve kötü karakteri olarak bilinir. Ayrıca erotik filmler denilince akla Nuri Alço gelir. Tecrübeli oyunca 2020 senesinde 36 yaşında olan Burcu Sezginoğlu ile evlenerek herkesi şoke etmişti.

Nuri Alço Oynadığı Yapımlar

  • Ah Bu Ne Dünya
  • Sönmüş Ocak
  • Feryada Gücüm Yok
  • Günaha Girme
  • Islak Mendil
  • Nasıl İsyan Etmem
  • Hasret Sancısı
  • Bir Sevgi İstiyorum
  • Yosma
  • Kayıp Kızlar
  • Taçsız Kraliçe
  • Altar Hunka
  • Katiller de Ağlar
  • O Kadınlardan Biri
  • Tele Kızlar
  • Yakılacak Kadın
  • Alın Yazım
  • Ayrılamam
  • Sevgi Çıkmazı
  • Aşk Ve Kin
  • Hayat Köprüsü
  • Vazife Uğruna
  • Akrep
  • Kurtar Beni
  • Kader Utansın
  • Yavrumu Kurtarın
  • O Bir Melekti
  • Bir Aşk Bin Günah
  • Kavgamız
  • Polis Dosyası
  • Sözde Kızlar
  • Yabancı
  • Can Borcu
  • Deliler Kudurunca
  • Bir Kral
  • Yaz Aşkları
  • Cinayet Masası
  • Kır Çiçekleri
  • Yaralı Kurt
  • Şahin
  • Dilan Derviş
  • Ömerçip
  • Sen Küçüksün
  • Şubat Soğuğu
  • Düzen
  • Ver Elini İstanbul
  • Can Pazarı
  • Acı Ekmek
  • Akbabalar
  • Meçhule Gidenler
  • Nekrüt
  • Günah Keçisi
  • Krallar Kulübü
  • Lahmacun ve Pizza
  • Lise Defteri
  • Avrupa Yakası
  • Şubat Soğuğu
  • Gerçek Kesit
  • Akasya Durağı
  • Kardeş Payı
  • Meleklerin Aşkı
  • İkizler Memo-Can

Yukarıda usta ve tecrübeli oyuncu Nuri Alço’nun oynadığı tüm yapımları sizler için araştırarak sıraladık. Bu filmlerde ve dizilerde oldukça başarılı bir oyunculuk sergileyen Nuri Alço, çapkınlıklarıyla da gündemden hiç düşmedi. Ahu Tuğba ile çektikleri sahneler izleyicilerin aklından hiç silinmedi. Özellikle gazoza ilaç attığı sahne yıllardan beri akıllardan silinmedi ve hala herkesin espri olarak kullandığı bir repliktir. Başarılı oyuncuya acil şifalar diliyoruz.



Son Güncelleme: 23.03.2021 22:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nuri AlçoKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demet Akalın Aleyna neden kavga etti? Demet Akalın Aleyna Tilki kavgasında kim ne dedi?
Demet Akalın Aleyna neden kavga etti? Demet Akalın Aleyna Tilki kavgasında kim ne dedi?
Rıza Kocaoğlu Hazal Subaşı ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Rıza Kocaoğlu Hazal Subaşı ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Ali Çatalbaş kimdir, nerelidir? Ali Çatalbaş oynadığı yapımlar
Ali Çatalbaş kimdir, nerelidir? Ali Çatalbaş oynadığı yapımlar
Sibel Can nasıl zayıfladı, kaç kilo verdi?
Sibel Can nasıl zayıfladı, kaç kilo verdi?
Seyhan Şaşko kimdir? Ersin Düzen'le evlenen Seyhan Şaşko kaç yaşında, nereli?
Seyhan Şaşko kimdir? Ersin Düzen'le evlenen Seyhan Şaşko kaç yaşında, nereli?
Yağmur Sarnıç Seren Serengil olayı nedir? Yağmur Sarıç kimdir?
Yağmur Sarnıç Seren Serengil olayı nedir? Yağmur Sarıç kimdir?

Popüler Haberler

Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl?
Berat Kandili ne zaman kutlanacak? 2021 Berat Kandili tarihi
Survivor 2021 23 Mart kim elendi, kim gitti? Exxen Survivor 11. hatfa SMS sıralaması
Survivor 2021 55. bölüm fragmanı 26 Mart 2021 Perşembe
Esra Erol Hüseyin Zorlu kimdir, hangi partiden?
Android uygulamaları neden kapanıyor? Google Android uygulama sorunu neden kaynaklı?
Twitter’da atılan ilk Tweet nedir? Twitter'dan atılan ilk tweetin sahibi kimdir?
Reyting sonuçları 23 Mart 2021 Salı! Masumlar Apartmanı, EDHO, Baraj dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Salı reytingleri
Android 11 sürümü ile gelecek yeni Samsung modelleri
Clubhouse Android uygulaması gelecek mi? Clubhouse Android ne zamana gelir?
Malatya Gaziantep Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - Yeni Malatyaspor Gaziantep Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Game of Thrones yeni dizileri ne zaman başlayacak? Game of Thrones 3 diziyle geri geliyor
İşyeri kredisi faiz oranları 2021 Mart başvuru şartları nelerdir? Yeni iş yeri açma kredi ve hibeleri
Çocuktan Al Haberi yeni çocukların isimleri ne? Show TV Cocuktan Al Haberi yeni yüzleri
Emanet dizisindeki Zuhal karakteri kimdir? Hilal Yıldız nereli, yaşı kaç?
Bugün kimin maçı var? TV 23 Mart 2021 Salı canlı maç yayın saatleri
Survivor 2021 54. bölüm izle 23 Mart Salı son bölüm - Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle TV8
Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı oranları belli oldu mu?
Show TV Kurtlar Vadisi Kaos'ın konusu ve oyuncu kadrosu
Emanet dizisindeki Kiraz karakteri kimdir?
Baraj dizisi Nermin’i kim canlandırıyor? Nezaket Erden'in biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.