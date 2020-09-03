Nurgül Yeşilçay'ın Acun Ilıcalı paylaşımı kahkahaya boğdu

Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla takipçilerini gülümsetmeyi başardı. Yeşilçay’ın paylaşımında 2002 yılında Teoman ile Acun Ilıcalı’nın da rol aldığı Mumya Firarda filminden bir kareyi paylaşarak esprili mesajlar ekledi.

Ilıcalı’nın başına silah dayadığı sahneyi paylaşan Yeşilçay, aynı görseli defalarca paylaşarak adeta kahkaha tufanı yaşattı.