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Nurgül Yeşilçay'ın Acun Ilıcalı paylaşımı kahkahaya boğdu

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, 2002 yılında Acun Ilıcalı'nın da rol aldığı Mumya Firarda filminden bir kareyi Twitter hesabından paylaştı. Yeşilçay, Ilıcalı paylaşımıyla kahkahaya boğdu.

03 Eylül 2020 Perşembe 17:23
Nurgül Yeşilçay'ın Acun Ilıcalı paylaşımı kahkahaya boğdu
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Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla takipçilerini gülümsetmeyi başardı. Yeşilçay’ın paylaşımında 2002 yılında Teoman ile Acun Ilıcalı’nın da rol aldığı Mumya Firarda filminden bir kareyi paylaşarak esprili mesajlar ekledi.

Ilıcalı’nın başına silah dayadığı sahneyi paylaşan Yeşilçay, aynı görseli defalarca paylaşarak adeta kahkaha tufanı yaşattı.


 

Adaya veda ediyorum iyi geceler pic.twitter.com/AoTTXHoKJ8

— Nurgül Yeşilçay (@nrglyslcy) September 2, 2020

 



Son Güncelleme: 03.09.2020 17:23
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Anahtar Kelimeler:
Nurgül YeşilçayAcun Ilıcalı
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