Nurgül Yeşilçay sarı elbiseli pozlarıyla sanal alemde esti

Ekranların aranan yüzü olan oyuncu Nurgül Yeşilçay uzun bir aradan sonra sanal aleme geri döndü.

Yaşanan karantina sürecinde kendini oğlu ile birlikte eve kapatan güzel oyuncu şimdilerde tatilinin keyfini doyasıya çıkarıyor.

Bodrum'da yeni aldığı evini kendi zevkine göre düzenleyen güzel oyuncu burda tatilini sevgilisi Necati Kocabay ile geçiriyor.

Yeşilçay bu arada bulduğu fırsatta sarı elbisesiyle birlikte çektirdiği pozları sanal alemde takipçilerinin beğenisine sundu.

Paylaştığı iddialı resimlerinin altınada taze taze fotolar notunun düşmeyi ihmal etmedi.

İşte güzel oyuncunun sanal alemde estiği o güzel pozlardan bir kaç kare