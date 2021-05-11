Nur Fettahoğlu takipçilerine sert tepki gösterdi

Rol aldığı yapımlar da başarılı bir performans gösteren güzel ve başarılı oyuncu, son dönemlerde sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda zayıf olmasından dolayı sürekli eleştiriliyordu. Bu eleştirilere daha fazla dayanamayan başarılı oyuncu, resmihesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda adeta takipçilerine isyan etti.

Fettahoğlu, doğal bir şekilde zayıfladığını, ufak tefek şeylere takılacak vaktinin olmadığını, kendisini nasıl iyi hissediyorsa o şekilde yaşadığını, onu tanıyanların gösterişi sevmediğini bildiğini, Başkalarına güzel görünmek gibi bir niyetinin olmadığını ifade etti. Paylaştığı fotoğraf ile ilgili konuşan başarılı ve güzel oyuncu, içindeki kız çocuğunu hiçbir zaman susturmadığını, her zaman içten, samimi ve doğal bir insan olduğunu, içinden geldiği gibi davrandığını, çocukluğunu hiçbir zaman kaybetmediğini, böyle mutlu olduğunu, kendisinin özgür bir şekilde yaşamayı sevdiğini ifade etti. Bu açıdan takipçilerine tepki gösteren başarılı ve güzel oyuncu, nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşamak istediğini ifade ederek takipçilerine sert bir tepki gösterdi.