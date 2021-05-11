Fettahoğlu, doğal bir şekilde zayıfladığını, ufak tefek şeylere takılacak vaktinin olmadığını, kendisini nasıl iyi hissediyorsa o şekilde yaşadığını, onu tanıyanların gösterişi sevmediğini bildiğini, Başkalarına güzel görünmek gibi bir niyetinin olmadığını ifade etti. Paylaştığı fotoğraf ile ilgili konuşan başarılı ve güzel oyuncu, içindeki kız çocuğunu hiçbir zaman susturmadığını, her zaman içten, samimi ve doğal bir insan olduğunu, içinden geldiği gibi davrandığını, çocukluğunu hiçbir zaman kaybetmediğini, böyle mutlu olduğunu, kendisinin özgür bir şekilde yaşamayı sevdiğini ifade etti. Bu açıdan takipçilerine tepki gösteren başarılı ve güzel oyuncu, nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşamak istediğini ifade ederek takipçilerine sert bir tepki gösterdi.
Nur Fettahoğlu takipçilerine sert tepki gösterdi
Başarılı oyuncu Nur Fettahoğlu, son dönemlerde zayıflığı yüzünden eleştiriliyor. Zayıflığı yüzünden eleştirilen Nur Fettahoğlu takipçilerine sert tepki gösterdi.
11 Mayıs 2021 Salı 04:04
Son Güncelleme: 11.05.2021 04:04