Survivor yarışma programında başarılı bir performans sergileyen Barış Murta Yağcı ile Nisa öpüşürken görüntülendi. Görüntülerin yeni bir projeyle mi alakalı olduğu yoksa gizli bir şekilde mi çekildiği merak edilmeye başlandı.

Survivor programının bitmesinden sonra ikilinin hep beraber gezmesi aşk söylentilerini doğurmuş olsa da bu ikili her seferinde söylentileri yalanlamıştı.

Nisa Barış Murat Yağcı Öpüşme Videosu Sosyal Medyayı Salladı

Survivor programının eski yarışmacıları Nisa ve Barış Murat Yağcı’ya ait olan bu video sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte o ana ait görüntüler…

Nisa ile Barış Murat Yağcı Sevgili Mi?

https://www.instagram.com/p/CII_CGhJftI/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Survivor zamanında çok yakın arkadaş olan ikili yarışmanın bitmesinden sonra bir partide görüntülenmişlerdi.

Öpüşme videosundan sonra ikilinin aşk yaşadığı konusu magazinde bomba etkisi yarattı.

Yarışmanın bitmesinden sonra iletişimi kesmeyen ikilinin dostluğunun aşka döndüğü söylenmişti. Sosyal medya üzerinden ikilinin öpüştüğü video paylaşıldı. Bu video kısa sürede sosyal medya üzerinde en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Görüntülerin ardından bu ikiliden gelecek olan açıklama merak ediliyor.

https://www.instagram.com/p/CII8BDdpkDU/?utm_source=ig_web_button_share_sheet