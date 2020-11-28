Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme videosu ile sosyal medyayı salladı

Survivor yarışma programında başarılı bir performans sergileyen Barış Murta Yağcı ile Nisa öpüşürken görüntülendi. Görüntülerin yeni bir projeyle mi alakalı olduğu yoksa gizli bir şekilde mi çekildiği merak edilmeye başlandı.

Survivor programının bitmesinden sonra ikilinin hep beraber gezmesi aşk söylentilerini doğurmuş olsa da bu ikili her seferinde söylentileri yalanlamıştı.

Nisa Barış Murat Yağcı Öpüşme Videosu Sosyal Medyayı Salladı

Survivor programının eski yarışmacıları Nisa ve Barış Murat Yağcı’ya ait olan bu video sosyal medyanın gündemine oturdu.

Nisa ile Barış Murat Yağcı Sevgili Mi?

Survivor zamanında çok yakın arkadaş olan ikili yarışmanın bitmesinden sonra bir partide görüntülenmişlerdi.

Öpüşme videosundan sonra ikilinin aşk yaşadığı konusu magazinde bomba etkisi yarattı.

Yarışmanın bitmesinden sonra iletişimi kesmeyen ikilinin dostluğunun aşka döndüğü söylenmişti. Sosyal medya üzerinden ikilinin öpüştüğü video paylaşıldı. Bu video kısa sürede sosyal medya üzerinde en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Görüntülerin ardından bu ikiliden gelecek olan açıklama merak ediliyor.

Barış Murat Yağcı Nisa öpüşmesi doğru mu?

Sosyal medyada dolaşan bir videoda öpüşen 2 kişinin Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ile Nisa olduğu iddia edilse de, videonun gerisinde sansasyonel bir tezgah çıktı.

Barış Murat Yağcı ve Nisa’yı fizyolojik olarak andıracak biçimde hazırlanan kişilerin görüntüleri üstünde video teknikleri ile montaj yapılırken, şahısların öne sürüldüğü gibi Barış Murat Yağcı ve Nisa olmadığı, videoyu salise bazında incelediğimizde anlaşılabiliyor.

Video niteliği düşürülerek videoda bulunan şahısların suratının net olarak görülmesi engellenirken, kişiler andıracak biçimde hazırlandığından seyirci algısı yönlendirilebiliyor.



