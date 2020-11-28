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Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme videosu ile sosyal medyayı salladı
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Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme videosu ile sosyal medyayı salladı

Survıvor yarışmasının iki başarılı yarışmacısından şok görüntüler geldi! Survivor yarışmasında yakın arkadaş olan ikilinin öpüşme görüntüleri sosyal medyayı salladı! İkilinin görüntülerden sonra yapacağı açıklama merak konusu oldu.

28 Kasım 2020 Cumartesi 20:23
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme videosu ile sosyal medyayı salladı
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Survivor yarışma programında başarılı bir performans sergileyen Barış Murta Yağcı ile Nisa öpüşürken görüntülendi. Görüntülerin yeni bir projeyle mi alakalı olduğu yoksa gizli bir şekilde mi çekildiği merak edilmeye başlandı.

Survivor programının bitmesinden sonra ikilinin hep beraber gezmesi aşk söylentilerini doğurmuş olsa da bu ikili her seferinde söylentileri yalanlamıştı.

Nisa Barış Murat Yağcı Öpüşme Videosu Sosyal Medyayı Salladı

Survivor programının eski yarışmacıları Nisa ve Barış Murat Yağcı’ya ait olan bu video sosyal medyanın gündemine oturdu.

Nisa ile Barış Murat Yağcı Sevgili Mi?

Survivor zamanında çok yakın arkadaş olan ikili yarışmanın bitmesinden sonra bir partide görüntülenmişlerdi.

Öpüşme videosundan sonra ikilinin aşk yaşadığı konusu magazinde bomba etkisi yarattı.

Yarışmanın bitmesinden sonra iletişimi kesmeyen ikilinin dostluğunun aşka döndüğü söylenmişti. Sosyal medya üzerinden ikilinin öpüştüğü video paylaşıldı. Bu video kısa sürede sosyal medya üzerinde en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Görüntülerin ardından bu ikiliden gelecek olan açıklama merak ediliyor.

Barış Murat Yağcı Nisa öpüşmesi doğru mu?

Sosyal medyada dolaşan bir videoda öpüşen  2  kişinin Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ile Nisa olduğu iddia edilse de, videonun  gerisinde   sansasyonel  bir tezgah çıktı. 

Barış Murat Yağcı ve Nisa’yı  fizyolojik  olarak andıracak  biçimde  hazırlanan kişilerin görüntüleri  üstünde  video teknikleri ile montaj yapılırken, şahısların  öne sürüldüğü  gibi Barış Murat Yağcı ve Nisa olmadığı, videoyu salise  bazında  incelediğimizde anlaşılabiliyor. 
Video  niteliği  düşürülerek videoda  bulunan  şahısların suratının net olarak görülmesi engellenirken,  kişiler  andıracak  biçimde  hazırlandığından  seyirci  algısı yönlendirilebiliyor.  




Son Güncelleme: 28.11.2020 20:42
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Anahtar Kelimeler:
öpüşmeBarışNisaSurvivor
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