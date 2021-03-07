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Niran Ünsal kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren başarılı şarkıcı Niran Ünsal, yılın umut veren kadın sesi ödülünü aldı. Vatandaşlarımız Niran Ünsal’ın kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu ve hayatını merak ediyor.

07 Mart 2021 Pazar 11:35
Niran Ünsal kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
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Başarılı sanatçı Niran Ünsal, geçtiğimiz günlerde yılın umut veren kadın sesi ödülünün sahibi oldu. Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren başarılı şarkıcının kim olduğu, kaç yaşında olduğu, evli olup olmadığı ve biyografisi merak ediliyor. Şarkıcı Niran Ünsal’ın kim olduğu belli oldu. 13 Ağustos 1976 yılında İzmir’de dünyaya gelen Niran Ünsal, hayatı boyunca TRT İzmir radyosunda görev aldı. Buradan ayrıldığı yıllarda evlendi. Evlendikten sonra Hande isminde bir kız çocuğu dünyaya geldi. Seslendirdiği şarkılarla milyonlarca insanın gönlünde taht kuran başarılı şarkıcı Niran Ünsal, son günlerde sık sık gündeme geliyor. Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show programında boy gösteren Niran Ünsal, buradaki performansıyla yeniden magazin dünyasının gündemine oturmayı başararak, henüz sesini kaybetmediğini, her zaman bu performansı sürdüreceğini göstermiş oldu.



Son Güncelleme: 07.03.2021 11:35
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Anahtar Kelimeler:
Niran ÜnsalIzmir
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