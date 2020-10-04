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Nilperi Şahinkaya kimdir, yer aldığı yapımlar

Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya ünlü şef Arda Türkmen’in Arda ile Omuz Omuza programına konuk oldu. Güzel oyuncu programda Arda şef ile yemek yapacak. Güzel oyuncunun programdaki sempatik halleri gündem oldu.

04 Ekim 2020 Pazar 18:23
Nilperi Şahinkaya kimdir, yer aldığı yapımlar
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Ünlü Şef Arda Türkmen’in programına konuk olan Nilperi Şahinkaya sempatik halleriyle dikkat çekti. Güzel oyuncunun hayatı da bir hayli merak konusu oldu. Şahinkaya aslen Senegal doğumlu olup ilk kez Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı diziyle ekranlarda yer almıştı.

Nilperi Şahinkaya kimdir?


23 Şubat 1988 tarihinde Senegal’de dünyaya gelen güzel oyuncu babasının diplomat olması nedeniyle Senegal’da doğmuştur. Şahinkaya babasının işi nedeniyle birçok ülkede yaşamış ve bu nedenle eğitimini farklı okullarda sürdürmüştür.

Güzel oyuncu ilkokul eğitimini Paris, ortaokul eğitimini Ben’de tamamladıktan sonra 2003 yılında Ankara gelerek ülkeye dönüş yapmıştır. Güzel oyuncu 2003-2010 yıllarında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları bölümünde eğitim almıştır. Güzel oyuncu okul yıllarında Ankara’da çekilen Deniz Yıldızı dizisinde yer alarak kamera önüne geçmiştir. Okuldan mezun olduktan sonra 2010 yılında dönemin önemli dizilerinden Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizine katılan oyuncu bu diziyle birlikte adını duyurmuştur. Güzel oyuncu daha sonra Kayıp dizisinde rol almıştır.

İlerleyen yıllarda birçok yapımda rol alan oyuncu son olarak Blu TV üzerinden yayınlanan Aynen Aynen adli mini dizide yer almıştı.



Son Güncelleme: 04.10.2020 18:23
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Anahtar Kelimeler:
Nilperi şahinkayaDiziOyuncu
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