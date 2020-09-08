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Nilperi Şahinkaya kimdir, yer aldığı dizi ve filmler

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Nilperi Şahinkaya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve oynadığı dizileri araştırmaya başladı. Güzel oyuncu son olarak Aynen Aynen adlı dizide yer almıştı.

08 Eylül 2020 Salı 21:07
Nilperi Şahinkaya kimdir, yer aldığı dizi ve filmler
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Online dizi film platformu Blu TV’de yer alan Aynen Aynen adlı dizide rol alan güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor. Sosyal medya kullanıcıları güzel oyuncunun hayatını araştırıyor.

Nilperi Şahinkaya kimdir?

Oldukça farklı bir hayatı olan güzel oyuncu 23 Şubat 1988 tarihinde Senegal’in Dakar şehrinde doğmuştur. Güzel oyuncunun babası Levent Şahinkaya büyükelçidir. Güzel oyuncu bu nedenle dünyanın birçok ülkesinde yaşamıştır. Şahinkaya ilkokulu Paris, ortaokulu Ben’de bitirmiştir. 2003 yılında Ankara’ya yerleşen oyuncu 2006 yılında Charles de Gaulle Fransız Lisesinde eğitim gördükten sonra 2006 ve 2010 yılları arasında Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde eğitim görmüştür.

Güzel oyuncu ilk kamera önü deneyimini Deniz Yıldızı adlı diziyle yaşamıştır. Şahinkaya bu dizinin ardından Kayıp dizisinde rol almış ve adını büyük kitlelere duyurmuştur. Kamera önü yapımlarının yanı sıra tiyatro sahnesinde de yer alan oyuncu Kim Korkan Hain Kurttan adlı oyunda Haluk Bilginer, Zerrin Tekindor, Tardu Flordun gibi usta isimlerle birlikte rol almıştır. Güzel oyuncunun kariyerinde aldığı ödüller ise şu şekildedir;

Tevfik d'Or Tiyatro Festivali, En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödül (2005)

Avignon Tiyatro Festivali Özel Daveti (2005)

Tevfik d'Or Tiyatro Festivali, Fransız Büyükelçisi Özel Ödülü (2006)

24. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülü, Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu, Kalp, (2019)

Nilperi Şahinkaya’nın rol aldığı yapımlar

2020 – Yeni Hayat (Nevin)

2019 – Karakomik Filmler 1 (Jaclyn)


2019 – Aynen Aynen (Nil)

2019 – Kuzgun (Güneş)

2018 – Yaşamayanlar (Melisa)

2017 – Deli Aşk (Melodi)

2017 – Benim Babam Bir Melek (Sandra)

2016 – N’olur Ayrılalım (Temmuz)

2016 – Bu Şehir Arkandan Gelecek (Aslı)

2014-2015 – Kiraz Mevsimi (Şeyma)

2013 – Kayıp ((Defne/Sedef)

2010-2012 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (Mesude)

2009 – Deniz Yıldızı (Hande)  



Son Güncelleme: 08.09.2020 21:07
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Anahtar Kelimeler:
Nilperi şahinkayaAynen Aynen
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