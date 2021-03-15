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Nihal Candan'dan konuşulacak poz geldi

Geçtiğimiz senelerde katıldığı bir televizyon programında adını duyuran ve sosyal medya fenomeni Nihal Candan kaldığı lüks otelde yaptığı paylaşımıyla epey konuşuldu.

15 Mart 2021 Pazartesi 23:03
Nihal Candan'dan konuşulacak poz geldi
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Geçtiğimiz senelerde bir televizyon kanalında yayınlanan stil yarışmasıyla adını duyuran ve daha sonra geniş hayran kitlelerine ulaşan sosyal medya fenomeni Nihal Candan şu sıralar İstanbul'da lüks bir otelde tatilini yapıyor.

Ünlü fenomen zaman zaman sosyal medya hesabından yapmış olduğu olaylı paylaşımlar ile de gündemden düşmüyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Candan İstanbul'da kaldığı lüks otelden yapmış olduğu paylaşımyla yine gündem oldu.

Fenomen Nihal Candan mor bikinisiyle kuvetten olaylı bir paylaşım yaptı.

Candan'ın kuvetten hayranlarına vermiş olduğu bu pozu kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum topladı.

Güzel fenomen mor bikinisini güneş gözlüğü ve krem rengi uzun çizmelerle tamamladı.

İşte Nihal Candan'dan çok konuşulacak o pozlar 

 

 



Son Güncelleme: 15.03.2021 23:03
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Anahtar Kelimeler:
Nihal CandanNihal Candan Paylaşımları
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