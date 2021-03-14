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Nicole Scherzinger derin yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı

Ünlü şarkıcı Nicole Scherzinger ABD'de bir yarışma için çıktığı sahnedeki giydiği derin yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı.

14 Mart 2021 Pazar 15:39
Nicole Scherzinger derin yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı
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42 yaşındaki ünlü şarkıcı Nicole Scherzinger sanal alemde ve sahbelerde esmeye devam ediyor.

 Nicole Scherzinger çıktığı sahnelerde yada katıldığı televizyon programlarında şarkılarıyla olduğu kadar giydiği kıyafetleriyled dikkat çekiyor.

Güzel şarkıcı son olarak ülkesinde düzenlenen bir şarkı yarışmasında sahneye çıktı.

Nicole Scherzinger 'ın sahnedeki performansı kadar giydiği elbiseside konuşuldu.

Şarkıcı Scherzinger sahnede derin yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı.

42 yaşındaki güzel şarkıcı derin yırtmaçlı ışıl ışıl parlayan elbisesini pahalı yüzük ve küpeler ile kombinledi.

Ünlü şarkıcı sahnede çekilmiş bir kaç iddalı fotoğrafınıda sanal alemde takipçilerine paylaştı.

 

 



Son Güncelleme: 14.03.2021 15:39
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