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New York'a tatile giden Cemal Can Canseven, fare istilasına uğradı!

Survivor 2020'den şampiyon olarak ayrılan Cemal Can Canseven, tatil için New York'u seçti. Parkta yürüyüş yaptığı sırada ülkenin kabusu haline gelen dev fareleri gören Canseve, Türkiye'yi öve öve bitiremedi.

09 Nisan 2021 Cuma 21:16
New York'a tatile giden Cemal Can Canseven, fare istilasına uğradı!
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Survivor 2020'de şampiyon olduktan sonra, Exxen platformunda yayınlanan ve Aleyna Tilki ile başrolünü paylaştığı 'İşte Bu Benim Masalım dizisinde' oynayan Cemal Can Canseven, aynı zamanda  çıkardığı 'Kahraman' şarkısıyla YouTube'da 5 milyon izlenmeyle rekora doğru koşuyor.

Cemal Can Canseven, tatil yapmak için New York'u tercih etti ve oraya gidince de hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Parkta yürüyüş yaptığı sırada ülkenin kabusu haline gelen dev fareleri gören Canseven, korku dolu anlar yaşadı. Farelerin istilasından nasibini alan Canseven, Türkiye'yi övmeye başladı benim canım temiz ülkem diyerek tatil için yanlış yeri tercih ettiğini dile getirdi.

Uzunca bir süredir New York eyaletinde görülen dev fareler eyalet genelinde büyük sorunlara neden olurken restoranlar ve kafeleri de basarak halkı zor durumda bırakıyor. Gördüğü manzaraya karşılık ağzı açık kalan Cemal Can Canseven, New York denildiğinde havalı ve temiz olarak düşündüğümüz fakat şuan fareler nedeniyle eyaletin kötü bir görüntü içinde olduğunu belirterek canım memleketim tertemiz diyerek ülkesini övmelere başladı.

 




Son Güncelleme: 09.04.2021 21:16
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Anahtar Kelimeler:
Cemal Can CansevenNew YorkTatilFare Istilası
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