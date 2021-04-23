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Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çifti ayrıldı mı?

Nesrin Cavadzade bugün sosyal medya hesabı üzerinden sevgilisi Gökhan Alkan ile paylaşmış olduğu fotoğraflarını kaldırdı. Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çiftinin ayrıldığı iddia ediliyor.

23 Nisan 2021 Cuma 15:13
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çifti ayrıldı mı?
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FOX TV ekranlarında yayınlanan günümüzün en gözde dizilerinden Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Nesrin Cavadzade, dizide birlikte rol aldığı Gökhan Alkan ile bir süredir sevgiliydi. Çift, Gökhan Alkan’ın Yasak Elma’dan ayrılmasının ardından sosyal medya hesapları üzerinden birlikte olduklarını duyurdu.

Bugün Nesrin Cavadzade Instagram’ı üzerinden Gökhan Alkan ile olan bütün fotoğraflarını kaldırdı. Fotoğrafların kaldırılmasının ardından çiftin ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde Gökhan Alkan’ı ailesiyle tanıştıran Nesrin Cavadzade’nin bugün birlikte oldukları tüm fotoğrafları kaldırması çiftin ayrıldığı anlamına mı geliyor? Gökhan Alkan’ın hesabında ise çiftin tüm fotoğrafları olduğu gibi duruyor. Nesrin Cavadzade’nin de balkonda çekildikleri bir fotoğrafı silmediği göze çarpıyor.




Son Güncelleme: 23.04.2021 15:13
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Anahtar Kelimeler:
Nesrin CavadzadeGökhan AlkanYasak ElmaFox Tv
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