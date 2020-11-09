Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşkını sosyal medyadan ilan etti

Yasak Elma dizisi oyuncuları Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade, sosyal medya üzerinden aşklarını duyurdu. İkilinin aynı anda kalp emojisiyle paylaştıkları fotoğraf magazin gündemine oturdu.

Sürpriz aşk sonrasında Talat Bulut, Nesrin Cavadzade’nin evleneceğini işaret ederek ‘’Sizden kaçıyor, gerisini siz bulun.’’ açıklamasında bulunmuştu.

Nesrin Cavadzade kimdir?

30 Ekim 1982 tarihinde Bakü’de dünyaya gelen Cavadzade; Rusça, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Üniversite hayatından sonra ‘Yersiz Yurtsuz’ dizisinde başrol oynayan Cavadzade, Dilber’in Sekiz Günü filmiyle Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri’nde ‘’En İyi Kadın Oyuncu’’ ödülünü aldı.

Selvi Boylum Al Yazmalım, Samanyolu, Yangın Var, Ağır Roman, Küçük Ağa dizilerinde rol alan ünlü oyuncu, Son Mektup filmindeyse Tansel Öngel ile başrolde oynamıştı.