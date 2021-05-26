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Nesrin Cavadzade, tatil pozlarıyla büyülemeye devam ediyor

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, Yasak Elma dizisinden ayrıldıktan sonra soluğu tatilde aldı. Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Şahika karakteriyle beğeni toplayan Cavadzade, diziden ayrıldıktan sonra tatile çıktı. Sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaşan güzel oyuncu, takipçilerini büyülemeye devam ediyor. İşte Nesrin Cavadzade’nin tatil pozları...

26 Mayıs 2021 Çarşamba 19:23
Nesrin Cavadzade, tatil pozlarıyla büyülemeye devam ediyor
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Son olarak Fox TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisinde yer alan Nesrin Cavadzade, diziden ayrıldıktan sonra soluğu tatilde aldı. Hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla son döneme damga vuran Cavadzade, bu kez tatil pozlarıyla gündeme oturdu. Instagram hesabından yaptığı tatil paylaşımlarıyla takipçilerini büyüleyen Cavadzade, her geçen gün yeni bir fotoğraf paylaşıyor. Güzel oyuncu paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini büyülerken, Cavadzade’nin fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı. İşte Nesrin Cavadzade’nin tatil pozları...


Son Güncelleme: 26.05.2021 19:23
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Anahtar Kelimeler:
Nesrin CavadzadeYasak Elma şahikaNesrin Cavadzade Tatil Pozları
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