Nesrin Cavadzade, tatil pozlarıyla büyülemeye devam ediyor

Son olarak Fox TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisinde yer alan, diziden ayrıldıktan sonra soluğu tatilde aldı. Hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla son döneme damga vuran Cavadzade, bu kez tatil pozlarıyla gündeme oturdu. Instagram hesabından yaptığı tatil paylaşımlarıyla takipçilerini büyüleyen Cavadzade, her geçen gün yeni bir fotoğraf paylaşıyor. Güzel oyuncu paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini büyülerken, Cavadzade’nin fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı. İşte Nesrin Cavadzade’nin tatil pozları...