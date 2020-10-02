Nesrin Cavadzade kendisine müstehcen fotoğraf gönderenleri biriktiriyor!

Geçtiğimiz gün Bebek’te babası ile görüşen Nesrin Cavadzade görüşme sonrası basın muhabirleri ile ayaküstü sohbet etti. Kendisine verdiği bir röportajda “Alfa erkek vardı da biz mi sevmedik” dediği anımsatılan ünlü oyuncu, “Bir erkekte aradığınız özellik nelerdir?” sorusuna, “Sevme cesareti göstermesi” diyerek cevap verdi.

Ayrıca karşısına daha önce böyle bir erkek çıkıp çıkmadığına yönelik sorulan soruya ise “Eğer böyle birini bulursam haberiniz olur, diye düşünüyorum” diyerek yanıtladı.

Kendisine müstehcen fotoğraflarını gönderenleri halen biriktirdiğini ifade eden Cavadzade, kimsenin kendini çok zeki sanmaması gerektiğini ve zamanı gelince fotoğrafları yayınlayacağını söyledi.