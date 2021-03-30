Neslihan Atagül'ün tedavisine İngiltere'de devam edilecek!

Oynadığı 'Sefirin Kızı' dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılan ve uzun bir süredir geçirgen bağırsak sendromu hastalığı ile mücadele içerisinde olan Neslihan Atagül, tedavisin devamı için İngiltere'ye gitme kararı aldı.

Yapılan testler sonucunda orada tedavi edilmeye başlanılan başarılı oyuncu için kendisine özel beslenme programı hazırlandı.

Hastaneye gider gitmez biz dizi test yaptıran ve Neslihan Atagül, test sonuçlarını alır almaz doktorların kendisine koyduğu tanı ile birlikte yeni tedaviye başladı.

KENDİSİNE ÖZEL BESLENME PROGRAMI!

Test sonuçlarıyla birlikte özel bir beslenme programı uygulanan güzel oyuncu sadece evde pişen yemek tüketmeye başlarken meyve olarak yalnızca avakado yiyor. Nesliha Atagül ayrıca hindistan cevizi yağı da tüketiyor ve bol bol dinlenerek enerji toplamaya çalışıyor.