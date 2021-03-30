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Neslihan Atagül'ün tedavisine İngiltere'de devam edilecek!

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, yakalandığı geçirgen bağırsak sendromu hastalığı nedeniyle zor zamanlar yaşarken, tedavisine İngiltere'de devam edilme kararı sonrası ülkeden ayrıldı. Orada kendisi için hazırlanan özel bir beslenme programıyla sağlığının düzelmesini sağlamaya çalışan Atagül, sadece ev yemeği yiyor ve meyve olarak ta avakado tüketiyor.

30 Mart 2021 Salı 14:43
Neslihan Atagül'ün tedavisine İngiltere'de devam edilecek!
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Oynadığı 'Sefirin Kızı' dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılan ve uzun bir süredir geçirgen bağırsak sendromu hastalığı ile mücadele içerisinde olan Neslihan Atagül, tedavisin devamı için İngiltere'ye gitme kararı aldı.

Yapılan testler sonucunda orada tedavi edilmeye başlanılan başarılı oyuncu için kendisine özel beslenme programı hazırlandı.

Hastaneye gider gitmez biz dizi test yaptıran ve Neslihan Atagül, test sonuçlarını alır almaz doktorların kendisine koyduğu tanı ile birlikte yeni tedaviye başladı.

KENDİSİNE ÖZEL BESLENME PROGRAMI!

Test sonuçlarıyla birlikte özel bir beslenme programı uygulanan güzel oyuncu sadece evde pişen yemek tüketmeye başlarken meyve olarak yalnızca avakado yiyor. Nesliha Atagül ayrıca hindistan cevizi yağı da tüketiyor ve bol bol dinlenerek enerji toplamaya çalışıyor.



Son Güncelleme: 30.03.2021 14:43
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Anahtar Kelimeler:
Neslihan AtagülGeçirgen Bağırsak SendromuSağlık DurumuIngiltere
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