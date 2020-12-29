Neslihan Atagül'ün

Sevilen yapımlarda Sefirin Kızı dizisinde Engin Akyürek ile başrolleri paylaşan Neslihan Atagül dizide sevilen karakter ‘Nare’ karakterine hayat vererek oyunculuğu, doğallığı, başarısı ve güzelliği ile dikkatleri çekmeyi başarıyor. Magazin gündeminden düşmeyen Neslihan Atagül doğada çekildiği ve makyajsız duru güzelliğini gözler önüne serdiği yeni paylaşımları ile takipçilerini kendine hayran bırakırken paylaşımları binlerce beğeni ve yorum aldı.

Son dönemin başarılı kadın oyuncuları arasında gösterilen ve öne çıkan isimlerden olan güzel oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında. Hayranlarının yakın markajındaki genç oyuncunun son paylaştığı doğal halleriyle göz doldurdu.

Paylaştığı postunu ‘Doğada olmak doğamda var’ notuyla paylaşan sevilen oyuncunun bu paylaşımları çok kısa bir sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

