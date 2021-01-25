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Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!

Neslihan Atagül, sağlık durumuyla alakalı video yayınladı. Sosyal Medya Hesabı üzerinden paylaşım yapan Atagül, sağlık durumu hakkında sevenlerine video yayımladı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 21:49
Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!
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Hastalığıyla sevenlerini korkutan Neslihan Atagül'den haber geldi. Güzel oyuncu Neslihan Atagül, 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığından dolayı rol aldığı dizinin oyuncu kadrosundan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Vücudunun kendisine çalışması için tolerans vermediğini dile getiren Neslihan Atagül sosyal medya hesabından seyircilere veda etmişti. Uzmanlar tarafından hastalığın ciddi uyarılarda bulunduğunu ve ölüm riski bulunduğunu belirttikleri Neslihan Atagül'den açıklamalar geldi.

Sağlık durumunun nasıl olduğu merak edilen Neslihan Atagül'ün son halini gözler önüne seren fotoğraf sosyal medyaya düşerek oyuncunun sevenlerini kaygılandırmıştı.

Neslihan Atagül, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Atagül, paylaştığı videosunda, "Gördüğünüz gibi fena sayılmam, iyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum bu arada. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı, hala var. Tedavim devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

 



Son Güncelleme: 25.01.2021 21:49
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NeslihanAtagülSağlıkSosyalMedya
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