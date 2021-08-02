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Neslihan Atagül sessizliğini bozdu: Aldatma iddialarına güzelliğini sergileyerek cevap verdi!

Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül uzun senelerdir mutlu bir evlilik yaşıyor. Ekranların beğenilen iki oyuncusu her fırsatta birbirlerine olan aşklarını ilan ediyorlar. Ancak, şu sıralar yeni bir dizide oynayan Kadir Doğulu’nun rol arkadaşı Serra Arıtürk’le çıkan haberleri çiftin ilişkisini de etkileme noktasına geldi.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 21:49
Neslihan Atagül sessizliğini bozdu: Aldatma iddialarına güzelliğini sergileyerek cevap verdi!
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Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte yaz dizileri de hız kesmeden ekran maceralarına devam ediyor. Yaz dizileri arasında yer alan Aşkın Tarifi isimli dizi de seyirci tarafından oldukça sevildi. Başrol kadrosunda yer alan Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk arasındaki yakınlıksa herkes tarafından fark edilmiş durumda. İkilinin yakınlığıyla ilgili çeşitli haberler çıkarken, ikili konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih ediyor.

Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk arasındaki yakınlaşmanın dizinin reklamının yapılması için olduğu düşünülüyor ancak bu yakınlık yine de ortalığı karıştırmayı başardı. Kadir Doğulu’nun güzel eşi Neslihan Atagül de konuyla ilgili sessiz kalırken, güzel oyuncudan açıklama yerine geçecek pozlar geldi.

Neslihan işine odaklandı!

Güzel oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla işine odaklandığını ve çıkan iddialar ile ilgilenmediğini duyurmuş oldu. Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinin mutlu evliliği devam ediyor.


Son Güncelleme: 02.08.2021 21:49
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Anahtar Kelimeler:
Kadir DoğuluNeslihan Atagül
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