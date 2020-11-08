Neslihan Atagül oyunculuk kariyerinde yurtdışına yelken açıyor!

Güzel oyuncu Neslihan Atagül ile ilgili müjdeli haber verildi. Son aylarda Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül’ün Türkiye dışındaki bir projede yer almak için hazırlandığı ifade edildi.

Hürriyet tarafından yapılan bir habere göre, Neslihan Atagül global platformda yayınlanacak bir proje için dev firma ile prensip anlaşmasına vardı. Yakın bir tarihte sözleşme imzalaması beklenen oyuncu konu hakkında “Mesleğimi yurtdışında geniş bir kitleye sergileyecek olmak beni heyecanlandırıyor” açıklamasında bulundu.

Neslihan Atagül’ün gizlilik sözleşmesinden ötürü şimdilik projeyle alakalı herhangi bir ayrıntıya yer vermemesine karşılık ilerleyen günlerde proje hakkında da ayrıntıların belli olması bekleniyor.

Güzel oyuncu Sefirin Kızı dizisinde gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerinde toplamış, Amerika'nın önemli kanallarından olan Univision'a verdiği röportajda sıradaki hedeflerinde global işlerde yer almak olduğunu söylemişti. Kendisi kısa bir süre önce ulusal ve uluslararası kariyer yönetimi için yurt dışında faaliyet gösteren Famelog Talent ile anlaşmıştı. Bu anlaşma sonrasında yurt dışındaki projelere olan mesafesini azaltan güzel oyuncunun yeni projesi merakla bekleniyor.