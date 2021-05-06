Neşe Erberk kim, kaç yaşında? Neşe Erbek anaokulu, çocukları ve hayatı

Neşe Erberk kim?

14 Ekim 1964 İstanbul Üsküdar doğumlu olan Neşe Erbek ailesinin 2. çocuğudur. Baba adı Sedat Erberk, anne adı Gülşen Erberk, abisinin adı ise Cengiz Erberk olan güzel isim aslen Selanik kökenlidir. Neşe Erberk, ortaokul ile lise eğitimlerini Robert Koleji’nde almıştır. Bu eğitimler sonrasında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde eğitim alarak mezun olmuştur. Erberk, mankenlikten önce Profili ve Eczacıbaşı Yıldız Takımları olacak şekilde toplam üç sene profesyonel olarak voleybol oynamıştır.

Neşe Erberk’in ajansı

Neşe Erberk ajans için yolunu yavaş yavaş atmıştır. 1982 senesinde profesyonel mankenliğe başlamıştır. Aynı sene mankenlik yarışmasında bayan vizyon seçilmiştir. Sonrasında art arda çok iyi başarılara imza atmayı başarmıştır. Bu başarılarının birincisini 1983 senesinde Türkiye Güzellik Kraliçesi ödülünü alıp elde etmiştir. Sonrasında 1984 senesinde Avrupa Güzellik Birincisi Ödülünü almıştır. Bu ödüller sonrasında 1985 senesinde bir sabun firmasının reklamında oynayıp ekranlarda yer almıştır. 1989 senesinde ABD’de Cadillac marka arabaların tanıtımını yapan kampanyada on gün süresince özel manken olarak görev yapmıştır. Bütün bu yaptıkları Neşe Erberk Ajansı kurmasını sağlamıştır.

Neşe Erberk’in anaokulu

Neşe Erberk Ajans 1987 senesinde kendisi tarafından mankenlik ile fotomodellik ajansı olarak kurulmuştur. Bu zamanlarda Erberk 1990 senesine dek mankenlik yapmayı sürdürmüştür. Sonra da 1997 itibari ile Erberk Mankenlik Okulunu açarak tam anlamıyla bu işe odaklanmıştır.

2001 senesinde Türkiye’de ilk ve tek yetenek geliştirme merkezi olarak yer alan “Joyfull House” ismini verdiği “Özel Neşe Erberk Anaokulu” güzel manken tarafından kurulmuştur. Sonrasında ise bu okulun şubeleri ülkemizin çeşitli bölgelerinde açılmaya başlamıştır. Bu sene itibari ile ülkemizde toplam kırk iki tane anaokulu yer alıyor.

Neşe Erberk’in özel hayatı

Erberk, 6 Ağustos 1990’da Yakup Erden ile dünya evine girmiştir. Sonrasında boşanmışlar ve 2. evliliğini Ermeni asıllı tekstilci Ayk Gurdikyan’la 1999’da yapmıştır. 9 sene süren bu evliliği de bitmiştir. Erberk’in Ali, Selin ve Lara isimli üç çocuğu var.